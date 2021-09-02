Россия упростила визовый режим. Но не факт, что для граждан Латвии

27 августа правительство РФ утвердило постановление, которое позволяет оформить многократную годовую визу в Россию и пребывать по ней "в течение всего срока действия визы", т. е., собственно, весь год. Поправки касаются тех, кто приехал по приглашению близких родственников, имеющих гражданство России. Ранее иностранные граждане могли находиться в России не более 180 дней в году суммарно (по 90 дней в течение каждого полугодия).

Близкими родственниками, согласно поправкам, считаются муж или жена, родители (усыновители), дети (усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. Иными словами, если ваш дедушка (или сводная сестра!) имеет российское подданство, он может написать заявление, на основании которого вы получите годовую визу и сможете прожить по ней год в России.

Другой момент, который оговаривается в поправке, касается визы для получения медицинских услуг: если иностранный гражданин отправляется в Россию на лечение, то визу может получить не только он, но и его сопровождающее лицо "на основании приглашения, оформленного территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации по ходатайству медицинской организации". В этом случае оформляется обыкновенная деловая виза сроком до одного года.

Об этих законодательных изменениях написали как в российских СМИ, так и в эстонских. Так, генконсул РФ в Нарве прокомментировал это эстонскому изданию Rus.Postimees:

"С 1 сентября мы начнем оформлять этой категории граждан многократные годовые визы без ограничения срока пребывания на территории Российской Федерации. Условно говоря, мама может пригласить своего сына-иностранца на территорию России, и он может находиться на территории Российской Федерации, не покидая ее. Я считаю, это очень удобно для родственников".

Однако посольство России в Латвии пока не смогло дать официальный комментарий о том, как будут работать эти поправки для латвийских граждан. Редакция направила вопросы в посольство, но на момент публикации единственным ответом стала информация о том, что "запрос будет рассмотрен в рабочем режиме".

RUS TVNET в частном порядке позвонил в генконсульство России в Лиепае и Даугавпилсе, чтобы понять, принимают ли они заявления на подобные визы. Из разговора сложилось впечатление, что в генконсультсвах либо не слышали о поправках, либо не уверены в том, что постановления правительства Российской Федерации распространяются и на них.

Так, сотрудники генконсульства в Лиепае в телефонном разговоре сказали, что "Латвия пока не включена в список стран, на которые будет распространяться эта поправка". О том, что это за список и как с ним можно ознакомиться, в консульстве затруднились ответить.