Он не мог устоять на ногах. В Пурвциемсе заметили маленькую девочку с очень пьяным мужчиной

Вызвавшие полицию люди рассказали, что мужчина ехал в общественном транспорте вместе с остальными, но по дороге открыл бутылку алкогольного напитка и уже успел все выпить. Окружающие пытались присмотреть за ребенком, чтобы ничего не произошло.

Полиции удалось выяснить, что маленькой девочке всего четыре года и ее мама якобы на работе. В свою очередь с сидящим на асфальте мужчиной, который в ходе общения с полицией немного ожил, вряд ли было о чем говорить.

Мужчина не мог устоять на ногах, поэтому полицейские провели проверку на алкоголь и выяснили, что в его выдохе было 2,9 промилле алкоголя. Более того, после проверки полицейской базы данных выяснилось, что мужчина даже не является отцом ребенка. Полицейские дозвонились до матери, которая была очень удивлена сложившейся ситуацией.

Девочку доставили к маме, которая была трезва, да и условия для жизни дома были хорошими.