Минздрав Аргентины рассказал о побочных эффектах после "Спутника". Главное из отчета

Случаев серьезных побочек после "Спутника" - менее 1% от общего числа. 38 669 случаев побочных эффектов после российской вакцины посчитали нетяжелыми.

Большинство отчетов о тех или иных побочных эффектах поступили по "Спутнику", по AstraZeneca - 2999 отчетов, по Sinopharm - 2384. Еще 3535 случаев не связали ни с одной из вакцин.

Опубликовали в Аргентине и распределение числа тяжелых побочных эффектов в зависимости от вакцины:

"Спутник" - 0,66 случая на 100 тысяч доз

AstraZeneca - 0,41 случая на 100 тысяч доз

Sinopharm - 0,16 случая на 100 тысяч доз

72% отчетов о нежелательных явлениях были от женщин, а средний возраст заявивших о побочках составлял 42,4 года среди обоих полов.

В отчете подчеркивается, что степень реагирования системы эпиднадзора на побочки в начале вакцинации была очень высокой из-за того, что вакцины начали применять в условиях пандемии и все они были новыми. То есть медперсонал был обучен обнаруживать побочки и быстро уведомлять о них.

Хотя количество полученных людьми доз вакцин со временем увеличивалось, количество сообщений о тяжелых побочных эффектах оставалось низким, отмечают в аргентинском минздраве.

На что чаще жаловались?

Чаще всего после "Спутника" регистрировали головную боль или боль в мышцах/суставах - (136,2 случая на 100 тысяч). Также были случаи лихорадки с головной болью и/или болями в мышцах и суставах (128,5 случая), местной реакции без лихорадки (скорее всего, имеется в виду покраснение в месте укола - Би-би-си) - 26,9 случая на 100 тысяч.

Реже встречалась высокая температура - 16,5 случая на 100 тысяч, местная боль - 11,4 случая, местная реакция с лихорадкой - восемь случаев, реакции желудочно-кишечного тракта с лихорадкой или без - шесть случаев, и столько же - аллергий.

Совсем редкие побочные эффекты "Спутника" - это местные аденопатии (увеличение лимфоузлов - Би-би-си) - таких встречалось 0,83 случая на 100 тысяч, анафилаксия (0,10 на 100 тысяч), металлический привкус во рту (0,08) и гипертермия (0,05).

Девять случаев аргентинский минздрав отнес к неопределенным, то есть их нельзя было точно связать с вакцинацией. Среди таких - три случая синдрома Гийена-Барре (острая аутоиммунная воспалительная реакция), пять - различных тромбоцитопений и один случай перикардита (воспалительного поражения серозной оболочки сердца).

Авторы отчета подчеркивают, что по мере поступления новой информации данные о побочных эффектах могут меняться и уточняться.

Антитела созревают

В конце августа аргентинские ученые выпустили препринт исследования, в котором делается вывод о том, что нейтрализующая активность антител после прививки "Спутником" среди тех, кто не болел ранее коронавирусом, растет в течение полугода.

Исследователи взяли образцы сыворотки на 42-й день после вакцинации "Спутником" и выяснили, что они хуже нейтрализовали штаммы "бета" и "гамма", чем исходный уханьский вариант. Однако спустя 120 дней после вакцинации ситуация менялась: нейтрализующая активность против "альфы", "беты", "гаммы" и "дельты" была выше по сравнению с уханьским вариантом.