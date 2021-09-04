В магазине бытовой техники парень угрожал продавцу ножом и украл телефон

В среду примерно в 11 часов в полицию поступила информация о возможном ограблении в Виляны. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина пришел в магазин бытовой техники и изъявил желание купить мобильный телефон.

Осмотрев сотовый телефон, мужчина попытался схватить упаковку с устройством, но благодаря внимательности женщины-продавца у него это не получилось, после чего он вытащил нож, который был спрятан под рубашкой, и направил его на продавца. Женщина выполнила просьбу грабителя и отдала устройство. Получив заветное, мужчина покинул магазин.

Вскоре после этого в Резекненском отделении полиции выявили возможного преступника. Мужчина 2001 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции.

В результате поисков полицейским удалось выяснить, где находится этот человек, и задержать его. У задержанного были обнаружены похищенный смартфон и другие вещественные доказательства.