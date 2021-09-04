В Латгале загорелся жилой дом и хозяйственные постройки

Сегодня утром, 4 сентября, в 6:17 в VUGD поступило сообщение о пожаре повышенной опасности в Ликсненской волости.

На месте происшествия выяснилось, что пламя распространилось как по жилому дому, так и по хозяйственным постройкам.

Общая площадь возгорания достигла 270 квадратных метров.

Сообщений о людях, пострадавших от пожара, нет.