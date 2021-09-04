В Латгале загорелся жилой дом и хозяйственные постройки
В Ликсне Аугшдаугавского края загорелся жилой дом и хозяйственные постройки, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В Ликсне Аугшдаугавского края загорелся жилой дом и хозяйственные постройки, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Сегодня утром, 4 сентября, в 6:17 в VUGD поступило сообщение о пожаре повышенной опасности в Ликсненской волости.
На месте происшествия выяснилось, что пламя распространилось как по жилому дому, так и по хозяйственным постройкам.
Общая площадь возгорания достигла 270 квадратных метров.
Сообщений о людях, пострадавших от пожара, нет.
В 7:38 распространение пожара было локализовано, но тушение продолжается.