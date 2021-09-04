В Кабуле прошел марш женщин: талибы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участниц

Шествие проходило в субботу днем, 4 сентября. Участницы марша возложили цветы к мемориалу военным, погибшим в борьбе с талибами, а затем направились к президентскому дворцу. Когда женщины подошли к дворцу, им преградили путь вооруженные боевики. Они открыли огонь в воздух и применили слезоточивый газ, сообщила одна из участниц марша. Как минимум одна женщина получила травмы.

Женские марши проходят в Кабуле второй день подряд в преддверии объявления талибами состава нового правительства.

Талибы сначала обещали, что новое правительство будет представлять интересы широкого круга жителей страны, однако переговоры о формировании кабинета министров пока ведутся внутри движения, отмечает AP.

Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как США приняли решение вывести свои войска из этой страны. Таким образом, завершилось почти 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Руководимые США силы НАТО были направлены в Афганистан после терактов 11 сентября 2011 года, которые реализовала террористическая организация Al Qaeda, базировавшаяся в Афганистане под защитой исламистской группировки "Талибан".

Под занавес вывода военного контингента США и других стран из Афганистана талибы развернули операцию по нападению и быстро захватили почти всю территорию страны, а 15 августа пала и столица Кабул.

Под контроль талибов не попала лишь провинция Панджшер, в которой противники талибов создали центр противодействия режиму радикальных исламистов.