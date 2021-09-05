В аэропорту Кабула возобновлены внутренние рейсы

В субботу, 4 сентября, афганская авиакомпания Ariana выполнила рейсы в три афганские провинции - Герат, Кандагар и Балх. Еще три рейса в эти провинции запланированы на воскресенье.

Представитель авиакомпании сообщил, что полеты выполнялись без работающей радиолокационной системы в аэропорту.

Во вторник, 31 августа, Соединенные Штаты завершили эвакуацию своих солдат, граждан США и других лиц из Афганистана в аэропорту Кабула. После этого аэропорт Кабула прекратил работу, и большая часть инфраструктуры аэропорта была повреждена.

Техническая группа из Катара прибыла в Кабул в среду, 1 сентября, чтобы обсудить открытие аэропорта. Самолет, на котором прибыли эксперты, приземлился в Кабуле первым после окончания операции по эвакуации США. Турецкие специалисты также прибыли в Кабул и работают над открытием аэропорта.