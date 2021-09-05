Вс, 5.09.2021
Нынешняя политическая власть "двуглавого Франкенштейна популизма", где одна голова - депутат Сейма Алдис Гобземс, а другая - бизнесмен Айнарс Шлесерс. Мартиньш Коссович, председатель фракции "Для развития/За!"/"Прогрессивные"
Мартиньш Коссович, председатель фракции "Для развития/За!"/"Прогрессивные"

В аэропорту Кабула возобновлены внутренние рейсы

Люди в Кабуле. ФОТО: AKHTER GULFAM

По словам представителя афганской авиакомпании Ariana, в аэропорту Кабула в Афганистане возобновлены внутренние рейсы.

В субботу, 4 сентября, афганская авиакомпания Ariana выполнила рейсы в три афганские провинции - Герат, Кандагар и Балх. Еще три рейса в эти провинции запланированы на воскресенье.

Представитель авиакомпании сообщил, что полеты выполнялись без работающей радиолокационной системы в аэропорту.

Во вторник, 31 августа, Соединенные Штаты завершили эвакуацию своих солдат, граждан США и других лиц из Афганистана в аэропорту Кабула. После этого аэропорт Кабула прекратил работу, и большая часть инфраструктуры аэропорта была повреждена.

Техническая группа из Катара прибыла в Кабул в среду, 1 сентября, чтобы обсудить открытие аэропорта. Самолет, на котором прибыли эксперты, приземлился в Кабуле первым после окончания операции по эвакуации США. Турецкие специалисты также прибыли в Кабул и работают над открытием аэропорта.

В ООН заявили, что открытие аэропорта необходимо для доставки гуманитарной помощи. Однако пока не ясно, захотят ли коммерческие авиалинии предлагать свои услуги в контролируемом талибами Кабуле.


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