Генерал США прогнозирует, что в Афганистане может начаться гражданская война

В субботу, 4 августа, в интервью телеканалу Fox News генерал сказал, что, по его военным оценкам, в Афганистане разразится гражданская война.

Он сомневался, в том, что талибы "будут способны укрепить свои позиции и сформировать правительство".

В частности, он опасается, что свое влияние на Гиндукуше попытаются укрепить "Аль-Каида" и "Исламское государство", а также большое число других террористических группировок.

"Может произойти так, что в ближайшие 12, 24 или 36 месяцев мы увидим, что начиная с этого региона вновь будет крепнуть терроризм", - указал он.

Подчеркнув, что он не может предсказать, что будет дальше в Афганистане, Милли предсказал мрачную картину.

Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как США приняли решение вывести свои войска из этой страны. Таким образом, завершилось почти 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Руководимые США силы НАТО были направлены в Афганистан после терактов 11 сентября 2011 года, которые реализовала террористическая организация Al Qaeda, базировавшаяся в Афганистане под защитой исламистской группировки "Талибан".

Под занавес вывода военного контингента США и других стран из Афганистана талибы развернули операцию по нападению и быстро захватили почти всю территорию страны, а 15 августа пала и столица Кабул.

Под контроль талибов не попала лишь провинция Панджшер, в которой противники талибов создали центр противодействия режиму радикальных исламистов.