Визиты Березовского в Латвию могли остаться тайной. Материалы закрытых уголовных процессов уничтожают

Прикрываясь разногласиями по поводу бюджета, Екабсонс ушел с должности.

KNAB пришел к выводу, что нанесенный государству ущерб не был столь большим, чтобы судить получивших подарки от миллиардера должностных лиц, и уголовный процесс завершил.

Спустя пару лет после этого расследования материалы были уничтожены. Если бы в свое время передача Nekā personīga не узнала бы об этом уголовном процессе и не попросила бы ознакомиться с решением о его окончании, то, возможно, подарки Березовского латвийским политикам остались бы тайной.

В окончательных решениях в закрытых уголовных процессах обычно описывают доказательства, которые удалось собрать стражам порядка, например, фрагменты прослушанных телефонных разговоров и слова свидетелей. Часто следователи отказываются от выдвижения обвинений, однако общество все равно получает информацию, которая может пригодиться, например, на выборах.

Когда три года назад развалилось скандальное дело олигархов, Сейм принял решение в пользу его большей открытости, позволив журналистам в отдельных случаях ознакомиться с более широкими материалами дела.

Однако в реальности закрытые в 90-е и начале 2000-х уголовные процессы о преступлениях коррумпированных должностных лиц уничтожены.

Продолжают хранить материалы дел о преступлениях против человечества и убийствах. У подчиненных МВД учреждений только в течение ближайшего полугода срок хранения закончится для 22 тысяч дел, их уничтожат.

Если уголовный процесс попадает в суд, то вне зависимости от результата решение хранится неограниченное время. Если его закрывает следователь или прокурор, то через два, пять, десять или 15 лет - в зависимости от тяжести расследуемого преступления - материалы дела уничтожаются. В том числе и окончательное решение.

Точно так же, как и полиция, поступает финансовая и таможенная полиция Службы госдоходов, а также KNAB. Окончательные решения уничтожаются вместе с остальными материалами. Таким образом, не остается никаких следов.

Это прошло мимо депутатов Сейма.

То, как долго учреждения хранят материалы следствия, устанавливают внутренние правила самих учреждений. Это противоречит установленному законом принципу доступности окончательных решений. Депутаты Сейма обещают остановить уничтожение окончательных решений, однако разделение материалов на уничтожаемые и сохраняемые, как и их дигитализация, требует дополнительных ресурсов.