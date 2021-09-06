Пн, 6.09.2021
Мы возмущены, что в Даугавпилсской больнице дедушку отдали, как кусок мяса - обнаженным в целлофановом мешке Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице
Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице

Подозрение в изнасиловании: шведская полиция задержала пассажира судна Tallink

Паром Baltic Princess. ФОТО: Tallink Group

Круизный рейс из Турку в Стокгольм и обратно проходил в субботу, 4 сентября, на борту лайнера Baltic Princess в необычайно напряженной обстановке: на борту разгорелся конфликт между двумя компаниями, шведская полиция арестовала в Стокгольме одного подозреваемого в изнасиловании, финская полиция также получила сообщение о сексуальных домогательствах, пишет Rus.Postimees.

Пресс-секретарь Tallink Silja Марика Нейд сообщила газете Iltalehti, что один человек, который отправился в круиз из Финляндии, был взят под стражу в Стокгольме, и шведская полиция возбудила уголовное дело для расследования предполагаемого изнасилования.

Финская полиция в связи с субботним круизом также получила сообщение о преступлении, которое было связано с сексуальными домогательствами. Сообщение о преступлении, представленное в финскую полицию, не имеет отношения к делу, расследуемому шведской полицией.

По словам Нейд, напряженную атмосферу на корабле создали две группы, в общей сложности двадцать человек, которые поссорились друг с другом. События обострились около 23 часов, когда экипажу и охранникам пришлось разнимать две враждующие группы. По словам Нейд, персоналу удалось успокоить ситуацию, и в результате инцидента никто не пострадал.

В то время на борту круизного лайнера находилось около 500 человек. На обратном пути в Турку паром взял на борт еще 300 пассажиров из Мариехамна.


НАВЕРХ
Back