Подозрение в изнасиловании: шведская полиция задержала пассажира судна Tallink

Пресс-секретарь Tallink Silja Марика Нейд сообщила газете Iltalehti, что один человек, который отправился в круиз из Финляндии, был взят под стражу в Стокгольме, и шведская полиция возбудила уголовное дело для расследования предполагаемого изнасилования.

Финская полиция в связи с субботним круизом также получила сообщение о преступлении, которое было связано с сексуальными домогательствами. Сообщение о преступлении, представленное в финскую полицию, не имеет отношения к делу, расследуемому шведской полицией.

По словам Нейд, напряженную атмосферу на корабле создали две группы, в общей сложности двадцать человек, которые поссорились друг с другом. События обострились около 23 часов, когда экипажу и охранникам пришлось разнимать две враждующие группы. По словам Нейд, персоналу удалось успокоить ситуацию, и в результате инцидента никто не пострадал.