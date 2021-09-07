Контрацепция, вакцина и тромбы: есть ли связь?

О контрацептивных средствах

Тромбы, образующиеся от противозачаточных средств, несравнимы с редкими, необычными тромбами с низким количеством тромбоцитов (тромбоз с синдромом тромбоцитопении, или TTS), которые в очень редких случаях могут развиться после введения векторных вакцин против Covid-19.

Например, за один год тромбы могут образоваться примерно у 5-7 из 10 000 женщин, принимающих комбинированные гормональные противозачаточные таблетки, содержащие левоноргестрел, норэтистерон или норгестимат. А при использовании таких лекарств, как этинилэстрадиол/дроспиренон, тромбы могут образоваться у 9-12 из 10 000 женщин.

У женщин, которые не принимают комбинированные гормональные противозачаточные таблетки и у которых нет беременности, тромбы могут образовываться примерно в двух случаях на 10 000.

О побочных эффектах вакцинации против Covid-19

Следует напомнить, что любые сообщения о побочных реакциях на вакцины против Covid-19 тщательно изучаются, и проведенная на данный момент независимая оценка показывает, что в Латвии не подтвержден ни один случай смерти, причина которой была связана с вакциной против Covid-19.

Серьезные сообщения о побочных реакциях, включая все случаи со смертельным исходом, оцениваются многопрофильной экспертной комиссией ZVA.

Оценка всех смертельных случаев на сегодняшний день показала, что

зарегистрированные смертельные случаи связаны с запущенными проблемами со здоровьем, хроническими заболеваниями или другими используемыми лекарствами.

Поэтому ZVA призывает всех заботиться о своем здоровье и немедленно обратиться к врачу в случае ухудшения состояния здоровья. Если ваш врач прописал лекарства от хронических заболеваний или для лечения острых состояний, их нужно принимать точно так, как назначил врач.

Любое лекарство, в том числе вакцины, может иметь побочные эффекты, поэтому обязательно следует читать инструкцию, прежде чем использовать какое-либо лекарство, и проконсультироваться со своим врачом или фармацевтом в случае неясности.

ZVA призывает учитывать, что данные о здоровье пациентов, включая информацию о повседневных лекарствах, - это конфиденциальные данные, защищенные Общим регламентом защиты данных. Следовательно, разглашение этой информации без согласия пациентов или родственников ограничено.

ZVA также напоминает, что ни один из широко обсуждаемых до сих пор в социальных сетях случаев возможной смерти людей после вакцинации против Covid-19 не был подтвержден. Хотя предоставляется информация о регулярной оценке этих случаев, она, к сожалению, часто не получает такого широкого распространения, как распространение непроверенных фактов.

ZVA призывает всех жителей Латвии обращаться к врачу, если у них возникают проблемы со здоровьем или опасения по поводу возможных побочных эффектов после вакцинации.