Вт, 7.09.2021
Почти все, кто болел тяжело, ждут, просят, когда смогут вакцинироваться Людмила Виксна, профессор Университета им. Страдиня
Людмила Виксна, профессор Университета им. Страдиня

Во Вьетнаме могут приговорить к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса

ФОТО: Stringer/Reuters/Scanpix

Во Вьетнаме в понедельник, 6 сентября, 28-летний мужчина был приговорен к пяти годам тюремного заключения за нарушение строгих правил карантина Covid-19 и за заражение других людей коронавирусом, сообщает агентство Reuters.

Леван Три был осужден за "распространение опасных инфекционных заболеваний". Суд над ним длился всего один день.

Благодаря массовому тестированию, отслеживанию контактных персон, строгому пограничному контролю и карантинным требованиям Вьетнам уже давно считается примером в борьбе с Covid-19. Однако в конце апреля этого года было обнаружено несколько очагов заражения.

"Трое жителей Хошимина вернулись на Камау, не соблюдая 21-дневного карантина", - сообщило информационное агентство VNA.

"Трое заразили восемь человек, и один из них умер от вируса через месяц лечения".

С начала пандемии в Камау была зарегистрирована только 191 случая заражения и две смерти, а в Хошимине, эпицентре вируса Covid-19 во Вьетнаме, зарегистрировано почти 260 000 случаев заражения и 10 685 случаев смерти.

В общей сложности во Вьетнаме зарегистрировано более полумиллиона случаев инфекции и 13 385 смертей, большинство из них - за последние несколько месяцев.

Известно, что во Вьетнаме еще два человека были приговорены к условным срокам за распространение нового коронавируса.


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