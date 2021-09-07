В понедельник вакцинировались 3435 человека

Число людей, вакцинированных в понедельник, отстает от среднесуточного значения на прошлой неделе (4695), а также меньше, чем в прошлый понедельник (5737). Однако статистика NVD за последние дни может еще измениться.
В понедельник в вакцинации были задействованы 142 медицинских учреждения Латвии.
На сегодняшний день 758 952 человека в Латвии получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 776 669 человек завершили процесс вакцинации. Всего в стране сделана 1 535 621 инъекция вакцин от Covid-19.
По данным Центрального статистического управления, на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 жителей, соответственно, на данный момент вакцины от Covid-19 получили 46,38% населения, а 41,26% населения завершили процесс вакцинации.