Последняя поездка перед продажей Corvette закончилась аварией

Corvette - это название, которое известно в автомобильном мире уже 70 лет. У американца Спенсера Эверетта была такая машина.

Спенсер решил продать свой Stingray 2020 года по известным только ему причинам. Важно то, что перед продажей машины мужчина захотел в последний раз ощутить ту радость и адреналин, которые может дать встроенный двигатель V8 по центру, и отправился в путь.

This Corvette went from zero to worthless in a split second. >> https://t.co/8zLokq4o3m pic.twitter.com/vYl9UQZY3y — WITN Headlines (@WITN) August 23, 2021

Дальнейшее развитие событий показало, что лучше бы он просто остался дома. Спенсерс вернулся домой без машины, более того, дорожная полиция выдала протокол о нарушении безрассудного вождения. Запланированную на следующий день продажу машины пришлось отменить.

А потом пришло резкое осознание того, что теперь машину ждет капитальный ремонт, так как она перевернулась и упала в канаву. Позже ее вытащили спасатели.