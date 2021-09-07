Последняя поездка перед продажей Corvette закончилась аварией
Американец решил попрощаться со своим Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения, но перед продажей он решил последний раз на нем покататься. Все закончилось плохо.
Американец решил попрощаться со своим Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения, но перед продажей он решил последний раз на нем покататься. Все закончилось плохо.
Corvette - это название, которое известно в автомобильном мире уже 70 лет. У американца Спенсера Эверетта была такая машина.
Спенсер решил продать свой Stingray 2020 года по известным только ему причинам. Важно то, что перед продажей машины мужчина захотел в последний раз ощутить ту радость и адреналин, которые может дать встроенный двигатель V8 по центру, и отправился в путь.
This Corvette went from zero to worthless in a split second. >> https://t.co/8zLokq4o3m pic.twitter.com/vYl9UQZY3y— WITN Headlines (@WITN) August 23, 2021
Дальнейшее развитие событий показало, что лучше бы он просто остался дома. Спенсерс вернулся домой без машины, более того, дорожная полиция выдала протокол о нарушении безрассудного вождения. Запланированную на следующий день продажу машины пришлось отменить.
А потом пришло резкое осознание того, что теперь машину ждет капитальный ремонт, так как она перевернулась и упала в канаву. Позже ее вытащили спасатели.
Инцидент произошел днем 23 августа недалеко от Гринвилла, Северная Каролина, США.