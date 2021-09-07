Вт, 7.09.2021
Покупают и свежие, и сушеные. Больше сушеные. В принципе, не понимаю, кому это нужно, но если можно заработать, почему бы и нет? Янис, продавец мухоморов
Янис, продавец мухоморов

Последняя поездка перед продажей Corvette закончилась аварией

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Американец решил попрощаться со своим Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения, но перед продажей он решил последний раз на нем покататься. Все закончилось плохо.

Corvette - это название, которое известно в автомобильном мире уже 70 лет. У американца Спенсера Эверетта была такая машина.

Спенсер решил продать свой Stingray 2020 года по известным только ему причинам. Важно то, что перед продажей машины мужчина захотел в последний раз ощутить ту радость и адреналин, которые может дать встроенный двигатель V8 по центру, и отправился в путь.

Дальнейшее развитие событий показало, что лучше бы он просто остался дома. Спенсерс вернулся домой без машины, более того, дорожная полиция выдала протокол о нарушении безрассудного вождения. Запланированную на следующий день продажу машины пришлось отменить.

А потом пришло резкое осознание того, что теперь машину ждет капитальный ремонт, так как она перевернулась и упала в канаву. Позже ее вытащили спасатели.

Инцидент произошел днем ​​23 августа недалеко от Гринвилла, Северная Каролина, США.


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