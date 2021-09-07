Лаборатория MFD, которая получила много критики, продолжит проводить тестирование школьников

Председатель комиссии Арвил Ашераденс заявил, что будет просить Министерство здравоохранения оценить объективные возможности тестирования, так как похоже, что в настоящий момент система не способна "потянуть" весь объем. Также он предложит рассмотреть объективную необходимость обеспечивать тестирование всех школьников.

Комиссия решила вернуться к этому вопросу на следующей неделе.

На заседании представители ряда образовательных учреждений выразили недовольство неспособностью лаборатории обеспечить в школах услуги тестирования. Директор Акнистской средней школы Айя Войтишке рассказала, что курьер лаборатории прибыл только в 21:00, а информация о положительном результате одного из тестов была получена только через четыре дня. Заведующая отделом образования Мадонского края Солвита Сержане сообщила о задержках, например, лаборатория не доставила необходимые пробирки. Представитель другой школы сообщила, что Инспекция здравоохранения отклонила запрос поменять лабораторию, которая проводит тестирование в школах.

Министр здравоохранения отметил, что слышны призывы перераспределить нагрузку между лабораториями, но это невозможно сделать при текущем объеме тестирования, поскольку три другие лаборатории не могут обрабатывать дополнительный объем тестов, и в этом случае принципы тестирования должны быть существенно пересмотрены. По его словам, были сбои и в других лабораториях, но министр не скрывал, что жалоб на услуги лаборатории MFD гораздо больше.

"Для всех очевидно, что конкретная лаборатория не в состоянии обеспечить должный сервис при имеющихся объемах. Мы учтем это в будущем алгоритме тестирования", - сказал Павлютс,

добавив, что представители Минздрава и Министерства образования и науки встретятся, чтобы найти решения, как улучшить процесс. Эти предложения правительство может рассмотреть на следующей неделе.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце также считает, что в настоящее время для более успешного процесса тестирования лабораторий не хватает, поэтому Министерство образования и науки предложило сократить объемы тестирования и изменить подход, чтобы снизить нагрузку на образовательные учреждения.

"Если такая дополнительная нагрузка сохранится, мы со стороны Минобразования не исключаем, что придется обратиться к правительству с просьбой о дополнительных средствах в связи с этой нестандартной ситуацией, с которой пришлось столкнуться школам", - сказала министр.

Лаборатория MFD подверглась критике за неспособность своевременно и качественно обеспечить услуги тестирования в школах. В конце августа представитель MFD Veselības grupa Хельмут Бекис принес извинения за доставленные неудобства.