Онлайн в 16:00 ⟩ Содержание латвийских СМИ на русском языке - каким оно должно быть?

Эти и другие вопросы недавно актуализировала блокировка доступа к нескольким российским телевизионным каналам, кроме того, и несколько телекоммуникационных предприятий прекратили сотрудничество с представителями российских телеканалов, чтобы снизить объемы пропаганды соседней страны в Латвии. Допущение, что латвийские СМИ не достигают русскоязычной аудитории, во время пандемии Covid-19 только усилилось. Мнения о том, как и насколько много денег Латвия должна вкладывать в содержание русскоязычных медиа, до сих пор различались.