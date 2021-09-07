Вт, 7.09.2021
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Янис, продавец мухоморов

Главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев госпитализирован с Covid-19

Дмитрий Киселев ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Генеральный директор "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев госпитализирован с Covid-19, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".

"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", - рассказал Киселев.

Как сообщает Mash, Киселев поступил в больницу в состоянии средней тяжести. У него констатирована двусторонняя пневмония, были поражены 25-50% легких.

В январе Киселев рассказал изданию Baltnews, что был вакцинирован от коронавируса вакциной "Спутник V".

Ведущий в эфире неоднократно критиковал россиян, не желающих вакцинироваться от коронавируса. В одной из программ он назвал отказ от вакцинации "темнотой и чистым незнанием".


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