Главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев госпитализирован с Covid-19

"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", - рассказал Киселев.

Как сообщает Mash, Киселев поступил в больницу в состоянии средней тяжести. У него констатирована двусторонняя пневмония, были поражены 25-50% легких.

В январе Киселев рассказал изданию Baltnews, что был вакцинирован от коронавируса вакциной "Спутник V".