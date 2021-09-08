Когда в Риге уже появится электрический общественный транспорт? Кажется, совсем скоро!

Рагнар Юргенс, менеджер по продажам автобусов Scania Baltics: "Транспорт становится более экологически чистым и удобным для пользователей. Это означает, что больше людей должны пользоваться услугами общественного транспорта. Для этого нужны комфортабельные автобусы, которые являются важной частью уравнения".

И было бы хорошо, если бы это были автобусы с нулевым уровнем выбросов. Это городской автобус Scania, который шведы начали производить в конце 2019 года, а недавно его можно было увидеть и в Риге.

Видео: Городской автобус Scania

Арвис Тауриньш, представитель Scania: "Автобус оснащен электродвигателем с масляным охлаждением мощностью 300 кВт, который дает большие преимущества при движении в гору. Автобус имеет аккумуляторы на 330 кВтч, чего хватит на 200 км".

Расчеты показывают, что среднее потребление энергии составляет 1 киловатт на километр. Так что пройденные километры при таком аккумуляторе могут стать еще выше.

Зарядка аккумулятора от зарядного устройства постоянного тока занимает шесть часов, а при использовании подъемного пантографа в конечных точках остановок - только один час.

Арвис Тауриньш: "Зарядная мощность составляет от 50 до 150 кВт, зависит от того, какое зарядное устройство в наличии. При 150 зарядить автобус можно за 2 часа".

Вы уже наверняка слышали, что автобусная промышленность уделяет большое внимание водороду и топливным элементам. Исследования Scania показывают, что электричество все-таки более эффективно.

Рагнар Иргенс: "Мы пришли к выводу, что электрический автобус обеспечивает наилучшую эффективность от источника до колес - более 70%".

Электробус Scania не только энергоэффективен, но и удобен для водителя, а также снижает уровень шума.

Автобус не имеет сложных комплектующих, имеет упрощенное обслуживание и ремонт. Батареи, расположенные как на крыше, так и на полу, подлежат полной переработке. В то же время Арвис Тауриньш отмечает, что "все еще трудно принять тот факт, что автобус может быть электрическим, может проехать больше, чем электромобиль, и при этом перевести 100 пассажиров".

ФОТО: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Электробусы Scania уже перевозят пассажиров в Швеции и Швейцарии. Первое соглашение недавно было подписано и в Финляндии. Интересно, сколько через сколько лет бесшумные автобусы будут ездить и по Риге?