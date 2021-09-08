Ср, 8.09.2021
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Уга Думпис, инфектолог
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Столбики на улицах Риги очень быстро пачкаются - на помывку уже потрачена почти половина денег

Дорожные столбики на улице Тербатас. ФОТО: Zane Bitere/LETA

За три неполных летних месяца на помывку установленных на улицах Риги столбиков потрачена уже почти половина предусмотренного договором финансирования, пишет Neatkarīgā.lv.

С 11 июня до 1 сентября

проведено обслуживание 1344 пластиковых столбиков, что обошлось в 18 560 евро,

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сообщили в департаменте сообщения Рижской думы. То есть в среднем 13,80 евро за столбик.

"Обслуживание включает только не только помывку самого столбика, но и осмотр, затраты на материалы, рабочую силу и т. д.", - сообщила главный референт бюро директора департамента Лелде Рудзика.

Сумма договора об обслуживании столбиков на этот год составляет 39 095 евро (без НДС), а выполняет эту работу SIA AVS Latvija, с которым департамент сообщения заключил договор в июне этого года.


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