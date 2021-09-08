Столбики на улицах Риги очень быстро пачкаются - на помывку уже потрачена почти половина денег

С 11 июня до 1 сентября

проведено обслуживание 1344 пластиковых столбиков, что обошлось в 18 560 евро,

сообщили в департаменте сообщения Рижской думы. То есть в среднем 13,80 евро за столбик.

"Обслуживание включает только не только помывку самого столбика, но и осмотр, затраты на материалы, рабочую силу и т. д.", - сообщила главный референт бюро директора департамента Лелде Рудзика.