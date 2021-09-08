Виталий Рейнбах, возможно, причинил самоуправлению Риги ущерб на сумму более 23 000 евро

В результате действий Рейнбаха самоуправлению мог быть нанесен реальный ущерб, поэтому будет рассмотрена возможность обращения в полицию для оценки необходимости возбуждения уголовного дела, заявил агентству LETA советник по юридическим вопросам исполнительного директора Риги Марис Кнокс.

Рижская дума сегодня одобрила освобождение Рейнбаха от должности директора департамента.

Рейнбаха нельзя снять с должности без решения суда, так как с этим не согласен профсоюз, поэтому дума обратилась в суд.