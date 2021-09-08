Ср, 8.09.2021
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Уга Думпис, инфектолог
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Виталий Рейнбах, возможно, причинил самоуправлению Риги ущерб на сумму более 23 000 евро

ФОТО: LETA

Возможно, что отстраненный от должности директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах причинил самоуправлению ущерб на сумму более 23 000 евро. Об этом было объявлено сегодня, 8 сентября, на заседании Рижской думы, на котором рассматривался вопрос об освобождении Рейнбаха с должности.

В результате действий Рейнбаха самоуправлению мог быть нанесен реальный ущерб, поэтому будет рассмотрена возможность обращения в полицию для оценки необходимости возбуждения уголовного дела, заявил агентству LETA советник по юридическим вопросам исполнительного директора Риги Марис Кнокс.

Рижская дума сегодня одобрила освобождение Рейнбаха от должности директора департамента.

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Рейнбаха нельзя снять с должности без решения суда, так как с этим не согласен профсоюз, поэтому дума обратилась в суд.

Как сообщалось, проверка в отношении Рейнбаха была начата после того, как дума получила информацию о многочисленных нарушениях в департаменте сообщения. Предполагается, что в департаменте сообщения были случаи фиктивного трудоустройства, разбазаривания имущества самоуправления и конфликт интересов.


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