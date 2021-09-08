"Талибы нарушили свои обещания". США и ЕС критикуют состав нового кабинета Афганистана

Новый глава кабинета Мулла Мохаммад Хассан Ахунд, к примеру, внесен в санкционный список ООН. Временного министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани разыскивает ФБР нападения на американские войска.

Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) призвал мировое сообщество не признавать легитимным новый кабинет. По словам представителей сил сопротивления, все его члены представляют верхушку движения "Талибан" (запрещен в России) и находятся вне закона.

Талибы захватили власть в Афганистане на фоне вывода сил международной коалиции. Они уверяли, что их новое правление будет отличаться от первого срока у власти в 1996-2001 годах: обещали обеспечить женщинам представительство в органах власти, соблюдать их права и не мстить афганцам, сотрудничавшим с силами Запада.

Однако в новое правительство не вошло ни одной женщины и из разных регионов страны приходят сообщения о расправах над местными жителями.

Реакция США и ЕС

"Мы заметили, что в списке нового правительства значатся только члены "Талибана" и их союзники и нет ни одной женщины. Мы также озабочены "послужными списками" некоторых из этих людей", - говорится в заявлении Госдепартамента, сделанном накануне.

Вашингтон заявил, что будет оценивать новое афганское правительство не по словам, а по делам и потребует от талибов выполнения данных ранее обещаний, главные из которых - соблюдение прав женщин, беспрепятственный выезд из Афганистана оставшихся там американцев и афганцев с необходимыми документами и пресечение на афганской территории террористической деятельности, угрожающей безопасности других стран.

"Мир пристально наблюдает за происходящим", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Протесты в Кабуле ФОТО: AFP

Евросоюз назвал состав афганского правительства неинклюзивным и представляющим интересы узкой группы людей. В ЕС заявляют, что талибы нарушили свои обещания, данные ранее.

"Беглого взгляда на предъявленный список имен достаточно, чтобы понять, что это не похоже на инклюзивное и репрезентативное образование с точки зрения богатого этнического и религиозного разнообразия Афганистана, которое мы надеялись увидеть и которое в последние недели "Талибан" обещал создать", - заявил представитель ЕС.

Министры из списков ФБР

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид ФОТО: BBC

Накануне талибы заявили, что высшее руководство "Талибана" поручило новому правительству опираться в своей работе на законы шариата.

Движение заинтересовано в "прочных и здоровых отношениях с другими странами и готово выполнять международные соглашения, если они не противоречат исламским законам и национальным ценностям страны", говорится в заявлении талибов.

Назначенный временным главой кабинета мулла Мохаммад Хассан Ахунд при первом правлении талибов в 1996-2001 годах исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел. Он является очень влиятельной фигурой в "Талибане", особенно в вопросах религии, и при этом далек от военных вопросов.

Его назначение многие рассматривают как некий компромисс на фоне обострившихся разногласий внутри "Талибана" между умеренным и ультраконсервативным крылом.

Сираджуддин Хаккани, занявший кресло министра внутренних дел, относится к военизированному крылу и возглавляет группу "Хаккани", аффилированную с "Талибаном". Он стоял за рядом самых самых кровавых терактов в Афганистане, в частности, за взрывом в Кабуле в 2017 году, унесшим жизни более 150 человек.

В отличие от "Талибана", группировка "Хаккани" признана США террористической за близкие связи с "Аль-Каидой".