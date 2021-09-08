Чт, 9.09.2021
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Аэропорт "Рига"
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CNN: спецслужбы США содействовали украинским при попытке задержать российских наемников

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • США знали об операции Киева по задержанию бойцов частной военной компании "Вагнера", которая сорвалась летом прошлого года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в украинской разведке.
  •  Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб сегодня во время учений в Норильске - это версия пресс-службы министерства. Но российские СМИ пишут, что министр погиб при осмотре туристического объекта.
  • Более 40 российских СМИ принимают участие в акции "Нет иноагентов, есть журналисты", она проводится в знак несогласия с законом о СМИ-иностранных агентах. О целях акции рассказал главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.
  • Адвокат Дарьи Апахончич, объявленной СМИ-иноагентом, об апелляции по ее делу: иностранных денег у нее не обнаружено.
  • Юрист Иван Павлов, защищавший Алексея Навального и обвиняемых по громким делам о госизмене, рассказал, почему он покинул Россию и уехал в Грузию.
  • В Афганистане назначено новое временное правительство. Руководитель группировки "Талибан" - ХайбатуллА АхундзадА - стал верховным лидером страны, а кабинет министров состоит из его приближенных.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 

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