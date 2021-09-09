В Северной Македонии в клинике Covid-19 произошел пожар: есть погибшие
В среду в Северной Македонии произошел пожар в клинике Covid-19, в результате которого погибли минимум десять человек, сообщает AFP.
В среду в Северной Македонии произошел пожар в клинике Covid-19, в результате которого погибли минимум десять человек, сообщает AFP.
Пожар, причина которого пока неизвестна, произошел в клинике города Тетово на северо-западе страны.
Информация о пожаре поступила в 22 часа по латвийскому времени, он был потушен примерно за 45 минут.
Клиника была построена в прошлом году для лечения пациентов с Covid-19.
В Северной Македонии, в которой проживают два миллиона человек, в последнее время выросло число новых случаев Covid-19, а число смертельных случаев достигло 30 в день.
С начала пандемии в стране зарегистрировано более 6100 случаев смерти, связанных с Covid-19.