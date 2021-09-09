Чт, 9.09.2021
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Аэропорт "Рига"

В Северной Македонии в клинике Covid-19 произошел пожар: есть погибшие

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду в Северной Македонии произошел пожар в клинике Covid-19, в результате которого погибли минимум десять человек, сообщает AFP.

Пожар, причина которого пока неизвестна, произошел в клинике города Тетово на северо-западе страны.

"В данный момент подтверждена смерть десяти человек, но это число еще может вырасти", - сообщил министр здравоохранения станы Венко Филипче, выразив "глубокие соболезнования" семьям жертв.

Информация о пожаре поступила в 22 часа по латвийскому времени, он был потушен примерно за 45 минут.

Клиника была построена в прошлом году для лечения пациентов с Covid-19.

В Северной Македонии, в которой проживают два миллиона человек, в последнее время выросло число новых случаев Covid-19, а число смертельных случаев достигло 30 в день.

С начала пандемии в стране зарегистрировано более 6100 случаев смерти, связанных с Covid-19.


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