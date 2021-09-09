Коронавирус в Европе: Латвия поднялась до 19 места. Инфографика

Предыдущие две недели Латвия находилась на 25-м месте.

По данным ECDC, в период с 23 августа до 5 сентября кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии выросла до 182,1 случая.

Самый высокий уровень заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ в Ирландии - 433,7 случая на 100 000 населения, в Греции и Эстонии этот показатель составляет 350 случаев. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше - 10,2 случая на 100 000 населения.

В Латвии 14-дневная смертность с диагнозом Covid-19 увеличилась к концу прошлой недели до 8,4 случая на миллион жителей. По этому показателю Латвия занимает 13-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ.