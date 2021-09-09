Маркировки, маркировки: Роскомнадзор берется и за иностранные интернет-компании
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Роскомнадзор утвердил текст сообщения, которое должно сопровождать интернет-контент иностранных компаний, нарушающих, по мнению властей РФ, российское законодательство. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту приказа, маркировка должна звучать так: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации".
Размер букв в сообщении должен быть "не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица", сказано в документе.
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Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.