Маркировки, маркировки: Роскомнадзор берется и за иностранные интернет-компании

В этом выпуске:

Александр Лукашенко прилетел в Москву, чтобы встретиться с Путиным

В Роскомнадзоре утвердили новые правила маркировки контента. Они коснутся иностранных интернет-компаний, которые, по мнению ведомства, нарушают российские законы

ЕСПЧ не разрешил Литве выслать пятерых афганских беженцев, попавших в страну с территории Беларуси. А польские пограничники опубликовали новое видео, доказывающее, что белорусские силовики участвуют в переброске незаконных мигрантов

Впервые после вывода американских войск из Афганистана, Кабул смогли покинуть иностранцы. Они вылетели в Катар

Роскомнадзор утвердил текст сообщения, которое должно сопровождать интернет-контент иностранных компаний, нарушающих, по мнению властей РФ, российское законодательство. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту приказа, маркировка должна звучать так: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации".

Размер букв в сообщении должен быть "не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица", сказано в документе.

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