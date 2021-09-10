Несчастный случай на стройке: грузовик наехал на рабочего. Он погиб на месте происшествия

Как видно на видеозаписи, работу строителей на несколько часов прервала работа следователей. Врачи скорой медицинской помощи получили информацию о серьезном происшествии на улице Дзелзавас 110 примерно в 14:00.

В настоящее время известно, что во время езды задним ходом на территории стройки грузовик наехал на мужчину.

Водитель грузовика выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего от имени компании, отметив, что компания была действительно неприятно удивлена этим событием.

Государственная полиция возбудила уголовное дело, но, поскольку авария произошла на строительной площадке в рабочее время, Государственная инспекция труда также рассмотрит случившееся.