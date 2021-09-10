Пт, 10.09.2021
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Почти 52 000 человек подписали инициативу о добровольной вакцинации

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

После долгих дебатов большинство депутатов Сейма подали на дальнейшее рассмотрение в парламент коллективного прошения о том, что вакцинация должна быть добровольной. Несмотря на то, что инициатива уже трижды подавалась в Сейм, количество подписей достигло почти 52 000, сообщает TV3 Ziņas.

Перед голосованием по вопросу о передаче коллективной заявки на добровольную вакцинацию в парламентский комитет члены провели дебаты. На трибуну в основном поднималась оппозиция, выражая поддержку инициативе.

"Я категорически против того, что люди пойдут вакцинироваться только потому, что им угрожают увольнением", - говорит депутат Сейма Регина Лочмеле ("Согласие").

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"Я призываю дать людям это время, чтобы информировать, объяснять и по-настоящему поговорить с населением, а не разбираться с механизмами принудительного хлыста, который сейчас внедряется", - сказал депутат Сейма Виктор Валайнис (ZZS).

Многие участники дебатов использовали трибуну Сейма, чтобы выразить общее недовольство борьбой Латвии с Covid-19.

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В дискуссии принял участие и представитель коалиции, призвавший не игнорировать тысячи людей, подписавших заявку.

Подавляющим большинством коллективная заявка была передана в Комиссию по социальным вопросам, которая ранее рассмотрела две идентичные инициативы. Оценка первой была ограничена обсуждениями в комиссии, а вторая была передана в Министерство здравоохранения и образования с целью повышения осведомленности о вакцинации.


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