Почти 52 000 человек подписали инициативу о добровольной вакцинации

Перед голосованием по вопросу о передаче коллективной заявки на добровольную вакцинацию в парламентский комитет члены провели дебаты. На трибуну в основном поднималась оппозиция, выражая поддержку инициативе.

"Я категорически против того, что люди пойдут вакцинироваться только потому, что им угрожают увольнением", - говорит депутат Сейма Регина Лочмеле ("Согласие").

"Я призываю дать людям это время, чтобы информировать, объяснять и по-настоящему поговорить с населением, а не разбираться с механизмами принудительного хлыста, который сейчас внедряется", - сказал депутат Сейма Виктор Валайнис (ZZS).

Многие участники дебатов использовали трибуну Сейма, чтобы выразить общее недовольство борьбой Латвии с Covid-19.

В дискуссии принял участие и представитель коалиции, призвавший не игнорировать тысячи людей, подписавших заявку.