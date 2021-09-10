Почти 52 000 человек подписали инициативу о добровольной вакцинации

Перед голосованием по вопросу о передаче коллективной заявки на добровольную вакцинацию в парламентский комитет члены провели дебаты. На трибуну в основном поднималась оппозиция, выражая поддержку инициативе.
"Я категорически против того, что люди пойдут вакцинироваться только потому, что им угрожают увольнением", - говорит депутат Сейма Регина Лочмеле ("Согласие").
"Я призываю дать людям это время, чтобы информировать, объяснять и по-настоящему поговорить с населением, а не разбираться с механизмами принудительного хлыста, который сейчас внедряется", - сказал депутат Сейма Виктор Валайнис (ZZS).
Многие участники дебатов использовали трибуну Сейма, чтобы выразить общее недовольство борьбой Латвии с Covid-19.
В дискуссии принял участие и представитель коалиции, призвавший не игнорировать тысячи людей, подписавших заявку.
Подавляющим большинством коллективная заявка была передана в Комиссию по социальным вопросам, которая ранее рассмотрела две идентичные инициативы. Оценка первой была ограничена обсуждениями в комиссии, а вторая была передана в Министерство здравоохранения и образования с целью повышения осведомленности о вакцинации.