"Мы следим за тем, кто создал эти долги": Яунземе комментирует случай с компанией Tokyo City

"Не следует питать иллюзий, что теперь снова будет то же имя, то же место, и они снова возродят компанию. (...) Те времена прошли.

Мы следим за тем, кто создал эти долги, и у так называемых "кидальщиков" больше нет никаких перспектив", - сказала Яунземе.

Она отметила, что история Tokyo City "началась в 2017 году, когда в компании констатировали факт того, что зарплату платили в конвертах".

"Современные технологии позволяют видеть как IP-адреса, так и все коммуникации, которые происходили. То, что есть новая компания - это фикция. Есть компания, которая захватила и активы, и поставщиков, и сотрудников, даже все те же начальники, вот только без долгов. У них есть все льготы, но долги по налогам остались в прошлом", - указала Яунземе.

Глава СГД также выразила мнение, что соответствующая компания способна получать доход. "Глядя на то, как сильно компания борется с СГД, можно сказать, что она весьма ценна и способна приносить доход", - отметила Яунземе.

Контекст

Как уже сообщалось, сеть ресторанов Tokyo City попала в поле зрения налоговых администраторов в конце 2017 года. После попытки СГД взыскать 10 миллионов долга за зарплаты в конвертах и ​​уклонение от уплаты налогов с предприятий, руководящих Tokyo City - SIA Resto Court, SIA Restograd и SIA Stollons, - они были ликвидированы в 2018 году. Вместо них были созданы SIA Tokyo City и SIA TC-11. Теперь благодаря праву на безальтернативное взыскание долга с этих компаний будет взыскано более 10 миллионов евро.

Ситуации, в которых предприниматели пытаются избежать выплаты налоговой задолженности через так называемые переходные компании, не редкость в повседневной жизни налоговых администраторов.

Схема проста - компании, в отношении которых СГД наложила штрафы, ликвидируются, вместо этого создаются новые компании и продолжается прежняя хозяйственная деятельность.

"Вывеска одна и та же, но время от времени меняются реквизиты и кассовые чеки. Мы как налоговые администраторы узнаем это, наблюдая, что происходит с возвратом налоговой задолженности. В таких ситуациях иногда действительно возникало чувство беспомощности - была компания, были долги - эту компанию, как мы говорим, сносят, место другое, делает то же самое, но никаких санкций против этого мы применить не можем", - комментирует Санта Гаранча, директор Управления по уплате налогов СГД.

"Если компания с долгами ликвидируется, а на ее месте начинает работать другая с такими же активами, мы предпринимаем те же действия в отношении новой компании с решением о безальтернативном взыскании. Это один из тех случаев, когда есть сеть, в том числе и в Риге, популярных заведений общественного питания, которые столкнулись с этим процессом", - комментирует Гаранча.

Прекращение работы ресторанов

Позже стало известно, что 6 сентября все рестораны Tokyo City и служба доставки прекратили свою работу, потому что против них "неожиданно выступила Служба государственных доходов (СГД)", сообщила исполнительный директор SIA Tokyo City Галина Гайле.

По словам Гайле, СГД, не имея возможности взыскать налоговые долги с трех компаний - SIA Resto Court, SIA Stollons и SIA Restograd, ликвидированных в 2019 году и ранее являвшихся аналогичными франшизами в Латвии, приняла решение долг этих компаний - 10,5 млн евро - взыскать с Tokyo City. По мнению компании, это было сделано необоснованно.