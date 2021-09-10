Пт, 10.09.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

В Латвии было зарегистрировано более 40 тысяч нарушений ограничений в связи с Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С апреля по конец августа было зарегистрировано 43 950 дел об административных правонарушениях за нарушение ограничений в связи с Covid-19, сообщает Государственная полиция.

Полиция работает в соответствии с ситуацией, исходя из актуальной информации, осуществляя ежедневный контроль за соблюдением ограничений в различных местах, включая усиление мер контроля в торговых точках. Таким образом, с 7 апреля по 31 августа было зарегистрировано 43 950 дел об административных правонарушениях в связи с несоблюдением ковидных ограничений.

Существуют также внезапные проверки, во время которых полиция обращает внимание на соблюдение определенных ограничений, таких как использование масок для лица в общественных местах и ​​общественном транспорте или ограничения на собрания.

С 7 апреля по 31 августа в стране было зарегистрировано 2203 административных правонарушения, связанных с системой Covidpass, а также заведено 5436 административных дел по другим правонарушениям.

За это время были зафиксированы нарушения требования использовать маски, выявлено 704 нарушения ограничений на собрания, а также 243 нарушения в местах торговли и общепита.


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