Что происходит в Латвии: миграционный бум, латвийцы о беженцах и гибридная война Лукашенко

С 10 августа, когда наша страна объявила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью, пограничники предотвратили проникновение в ЛР более тысячи нелегалов. Но поток мигрантов из стран Ближнего Востока продолжается. Режим ЧС в Даугавпилсе, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях продлится до 10 ноября. А с 7 сентября в центре "Муцениеки", где размещены соискатели убежища, объявлен карантин, который беженцы восприняли очень остро. Сейчас там происходят массовые волнения.

"Чайка" попыталась разобраться — откуда растут ноги у всей этой истории с мигрантами и чем она закончится. Пообщались с жителями Латвии, которые (спойлер), мягко говоря, совсем не в восторге от насильного содержания беженцев, осуществляемого, в том числе, и за счёт налогоплательщиков (исследование на эту тему, которое "Чайка" делала летом 2020 года, можно почитать здесь). В целом же – народ сильно обижен на правительство. По мнению латвийцев, государство не может позаботиться даже о своих гражданах, но почему-то "тратит деньги на чужих". А теперь ещё для всей этой "солидарной защиты" собирается потратить 15,5 млн евро на новые технологии, которые должны помочь укрепить границу.

Так как же всё-таки отличить реального беженца от обычного мигранта, ищущего лучшей жизни? Сколько ещё будет продолжаться этот штурм? И сможет ли Евросоюз заставить Латвию принять мигрантов, если ЕСПЧ уже обязал обеспечить их всем необходимым? Обо всём этом порталу chayka.lv рассказал политолог Филипп Раевский.

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