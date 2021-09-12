Возможно, многие из нас до сих пор считают, что мужчины не должны показывать уязвимость, жаловаться или просить о помощи. Но на самом деле мужчины всё чаще обращаются за психологической помощью и звонят на телефон доверия, так как нередко становятся жертвами насилия, испытывают психологические трудности и переживают кризисы. О том, как противостоять стереотипам общества в отношении мужчин и почему им важно вовремя получить поддержку, "Чайка" поговорила с директором кризисного центра Skalbes Райво Вилцансом.

Мужчины звонят на телефон доверия и обращаются за помощью

В последнее время наблюдается стабильная тенденция, что 40-45% всех звонков на телефон центра Skalbes составляют звонки от мужчин. Например, в 2020 году на телефон доверия позвонили более 2000 мужчин. В среднем это 5-6 звонков в день. Также растёт количество случаев обращения мужчин за психологической помощью, но стоит отметить, что эта тенденция больше заметна среди молодых мужчин.

О чём говорят мужчины

Райво Вилцанс ФОТО: Из личного архива

Мужчины звонят по вопросам, связанным с ментальным здоровьем, денежными и рабочими трудностями. Они говорят о проблемах душевного благополучия, которые не попадают в поле зрения врачей. Это не обязательно депрессия или какой-либо диагноз. Иногда человек по каким-то причинам перестаёт радоваться жизни, справляться с задачами и поддерживать нормальные отношения с окружающими людьми.

Мужчины тоже подвергаются насилию, в том числе и сексуальному

К сожалению, каждый из нас независимо от пола может столкнуться с насилием. В большинстве случаев мужчины подвергаются эмоциональному и физическому насилию. Реже - сексуальному, однако такие случаи также бывают. Например, в Латвии в 2019 году было зарегистрировано 183 пострадавших от сексуального насилия, из которых 158 женщин и 25 мужчин. В этом году у специалистов центра Skalbes было несколько случаев, когда за помощью обращались мужчины, которые пострадали от такого вида насилия. Но в целом, согласно статистике телефона доверия за 2021 год, мужчины сообщают о насилии в 3-4 раза реже, чем женщины.

Мужчины в большей степени, чем женщины, склонны к решению проблем на физическом уровне (через драку, убийство и др.). Поэтому они чаще становятся жертвами тяжёлых телесных повреждений. Так, например, в 2019 году в Латвии было зарегистрировано 106 таких пострадавших, 72 из которых - мужчины и 34 - женщины.

Об эмоциональном насилии

Из-за того, что в обществе существует высокая толерантность к проявлению эмоционального насилия, такие случаи не воспринимаются с той серьезностью, с какой должны восприниматься. С эмоциональным насилием мужчины так же, как и женщины, могут столкнуться где угодно, будь то на работе, в публичных местах или в кругу семьи. Унижение, шантаж, манипулирование, негативные высказывания, запугивание, осуждение в присутствии посторонних - всё это можно отнести к эмоциональному насилию. Его цель - заставить человека чувствовать себя беспомощной жертвой, которую контролируют и превосходят морально.

Последствия эмоционального насилия

Эмоциональное насилие может иметь долгосрочный и необратимый эффект в случае, если не оказывается соответствующая помощь. Оно влечёт за собой психологические травмы и серьёзные осложнения в дальнейшей жизни. Из-за него человек не может, например, полноценно внедряться в повседневную жизнь, рабочую среду, могут возникать фобии, проблемы с наркотиками, появляться мысли о самоубийстве и т. д. Качество жизни резко ухудшается, человек проживает тяжёлую и безрадостную жизнь.

"Сложность в том, что эмоциональное насилие сложнее констатировать, так как здесь нет видимых физических повреждений. Однако оно оставляет серьёзные последствия, влияющие на психологическое здоровье и на то, как человек в дальнейшем себя чувствует и функционирует", – отмечает Райво Вилцанс.

Мужчины совершают суицид чаще, чем женщины

Если говорить о звонках на телефон доверия, то мужчины в два раза чаще, чем женщины, признаются в том, что думают о суициде, и у них в два раза чаще, чем у женщин, есть план, как свести счёты с жизнью. Мужчины используют более решительные способы самоубийства. И здесь можно говорить о том, что попыток суицида больше у женщин, но завершённых самоубийств больше у мужчин именно из-за того, что мужчины действуют наверняка. И данные ВОЗ говорят о том, что такое соотношение самоубийств среди мужчин и женщин - это общемировая тенденция.

Когда звонить на телефон доверия?

Телефон доверия кризисного центра Skalbes работает круглосуточно. На него можно и нужно звонить при любых обстоятельствах, сомнениях и мыслях о том, что есть необходимость анонимно поговорить с кем-то о происходящем в жизни. Во время таких разговоров часто происходит так, что люди осознают всю серьёзность ситуации, в которой они находятся. Звонок на линию становится первым шагом к тому, чтобы в дальнейшем обратиться за психологической помощью и начать решать свои проблемы.

Что мешает мужчинам обращаться за помощью

В обществе всё ещё существуют предрассудки, что мужчина не должен говорить о своей уязвимости. Если мы учим детей, что мальчики не плачут, не жалуются и сами справляются с проблемами, то вряд ли можно ожидать, что воспитанный таким образом мужчина отправится в кризисный центр, к психологу или в полицию. И не потому, что там не помогут, а потому, что это стыдно, не по-мужски.

Многое зависит также и от того, как общество воспринимает мужчин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Либо мы принимаем во внимание саму ситуацию, либо добавляем оттенок того, к какому полу принадлежит пострадавший. И если мы делаем акцент на гендерном различии, тогда напрашивается ответ, почему мужчины в большей степени вовлечены в неблагополучные стратегии, становятся перед выбором самим стать преступниками или скрывать произошедшее и показывать другим, что они сильные. На самом деле жертва не имеет пола. От насилия может пострадать любой человек независимо от возрастных, гендерных и других различий. Поэтому с малых лет следует прививать не только девочкам, но и мальчикам мысль о том, что эмоциональная часть личности - это очень важно, что не стыдно говорить о том, что ты чувствуешь. Возможно, тогда мужчины смогут без опаски сообщать о случаях насилия в свой адрес и вовремя обращаться за помощью.

Мужчины сообщают о том, что сами совершают насилие

Бывают случаи, когда мужчины, звонящие на телефон доверия, признаются, что хотят совершить насильственные действия или уже совершили их. По статистике, мужчины во время звонков на кризисный телефон сообщают об этом в три раза чаще, чем женщины. И здесь нужно учитывать такую вещь. Если на мужчину накладываются определённые ожидания с одной стороны, а с другой - в какой-то момент он подвергается насилию, впоследствии ответная реакция психики может привести к тому, что мужчина сам вовлекается в насильственное поведение по отношению к другим.

Это большое предубеждение - считать, что мужчина не может быть жертвой насилия

Бывают и такие случаи, когда мужчины подвергаются физическому насилию со стороны женщин. При этом нужно учитывать, что мужчины в три раза реже сообщают о насилии в отношении себя. Специалисты центра Skalbes стараются донести до людей, что в таких случаях мужчины имеют полное право как сообщить об этом, так и получить поддержку на линии телефона доверия или у психолога.

"Когда мы говорим о проявлении насилия, то воспринимаем его как преступление. Однако мы должны относиться к нему не только с точки зрения закона, но и с точки зрения нашего мышления и того, какие стереотипы мы сами себе навязываем. Это большое предубеждение - считать, что мужчина не может быть жертвой насилия. На самом деле может. И это происходит. А такие стереотипы мешают вовремя получить помощь и жить полноценной жизнью", - считает Райво Вилцанс.