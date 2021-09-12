Вся семья на службе в "Скорой": трогательная история из Елгавы

"Отцовская гордость - семья, в которой всех объединяет любовь к маячкам NMPD", - говорится в начале поста. Так Служба скорой помощи начинает свой рассказ об одном из самых сильных отцов в команде.

"Нормунд Бринец и его великолепная семья, связавшая свою профессиональную жизнь со службой и помощью людям Латвии. Нормунд - водитель нашей машины оперативной медицинской помощи уже 13 лет. Он сердечный, надежный и профессиональный коллега с блестящим чувством юмора. А еще он - отличный папа для своей дочери Беате и сына Алвиса, которые тоже работают в NMPD", - сказано в продолжении поста.

Алвис, как и его отец, водит машину, а Беате, которая только что окончила колледж, второй год подряд выезжает на вызовы в качестве фельдшера.

У всех одно место работы - пункт бригады NMPD в Елгаве. Беате время от времени работает в одной смене со своим отцом или братом. Но все трое на одном вызове сталкиваются лишь в особо критических ситуациях. Например, когда на место происшествия отправляются несколько бригад, потому что много пострадавших.

Тот факт, что вся семья Бринец поступила на службу в NMPD, в некотором смысле заслуга жены и мамы Инесе.

Она проработала в отделении NMPD в Елгаве фельдшером 35 лет и сейчас уже на заслуженной пенсии.

"Моя жена каким-то образом заманила меня на эту службу, так я и остался здесь. Мне нравится и водить машину, и сталкиваться с разными ситуациями и людьми", - говорит Нормунд.

"Я лично был удивлен, что моя дочь пошла по стопам своей матери. В детстве Беате так боялась крови и прививок, но, вероятно, в колледже медицина ее по-настоящему увлекла", - добавляет он.

Сама Беате говорит, что у нее с детства был интерес к работе в бригаде NMPD, потому что она выросла на разговорах об этом. "Все думают, что кто-то сознательно подтолкнул меня к выбору профессии фельдшера, потому что в службе работают мой брат, мама и папа. Но это не так - никто из родителей меня к этому никогда не подталкивал. Это мой собственный выбор! Мама теперь рада, что ее место не пустует".

Брат Алвис, военный по профессии, служащий в Национальных вооруженных силах, уже два года, как и его отец, водит и машину скорой помощи NMPD, спеша на вызовы.

Как и его сестра, он говорит, что где-то в подсознании всегда знал, что однажды будет работать в NMPD.

"Мы же выросли там. Когда дома не было никого, кто бы позаботился о нас, родители брали нас на работу". Алвис говорит, что ему нравится и у него получается работать в NMPD, а его коллеги теперь советуют ему сделать еще один шаг и из водителя переквалифицироваться в помощника врача, раз у него все так хорошо выходит.

"Служба и происходящее там - завораживают и затягивают… Наверно, нашу семью объединяет любовь к маячкам NMPD", - соглашается семья Бринец.