Вся семья на службе в "Скорой": трогательная история из Елгавы
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в честь Дня отца в социальной сети Facebook опубликовала трогательный рассказ о семье, работающей в бригаде NMPD в Елгаве.
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в честь Дня отца в социальной сети Facebook опубликовала трогательный рассказ о семье, работающей в бригаде NMPD в Елгаве.
"Отцовская гордость - семья, в которой всех объединяет любовь к маячкам NMPD", - говорится в начале поста. Так Служба скорой помощи начинает свой рассказ об одном из самых сильных отцов в команде.
"Нормунд Бринец и его великолепная семья, связавшая свою профессиональную жизнь со службой и помощью людям Латвии. Нормунд - водитель нашей машины оперативной медицинской помощи уже 13 лет. Он сердечный, надежный и профессиональный коллега с блестящим чувством юмора. А еще он - отличный папа для своей дочери Беате и сына Алвиса, которые тоже работают в NMPD", - сказано в продолжении поста.
У всех одно место работы - пункт бригады NMPD в Елгаве. Беате время от времени работает в одной смене со своим отцом или братом. Но все трое на одном вызове сталкиваются лишь в особо критических ситуациях. Например, когда на место происшествия отправляются несколько бригад, потому что много пострадавших.
Тот факт, что вся семья Бринец поступила на службу в NMPD, в некотором смысле заслуга жены и мамы Инесе.
"Моя жена каким-то образом заманила меня на эту службу, так я и остался здесь. Мне нравится и водить машину, и сталкиваться с разными ситуациями и людьми", - говорит Нормунд.
"Я лично был удивлен, что моя дочь пошла по стопам своей матери. В детстве Беате так боялась крови и прививок, но, вероятно, в колледже медицина ее по-настоящему увлекла", - добавляет он.
Сама Беате говорит, что у нее с детства был интерес к работе в бригаде NMPD, потому что она выросла на разговорах об этом. "Все думают, что кто-то сознательно подтолкнул меня к выбору профессии фельдшера, потому что в службе работают мой брат, мама и папа. Но это не так - никто из родителей меня к этому никогда не подталкивал. Это мой собственный выбор! Мама теперь рада, что ее место не пустует".
Брат Алвис, военный по профессии, служащий в Национальных вооруженных силах, уже два года, как и его отец, водит и машину скорой помощи NMPD, спеша на вызовы.
"Мы же выросли там. Когда дома не было никого, кто бы позаботился о нас, родители брали нас на работу". Алвис говорит, что ему нравится и у него получается работать в NMPD, а его коллеги теперь советуют ему сделать еще один шаг и из водителя переквалифицироваться в помощника врача, раз у него все так хорошо выходит.
"Служба и происходящее там - завораживают и затягивают… Наверно, нашу семью объединяет любовь к маячкам NMPD", - соглашается семья Бринец.
"Мы гордимся каждым папой, находящимся у нас на службе - и теми, кто сегодня рядом со своими младшими и учат их делать первые шаги, и теми, благодаря любви и заботе которых дети уже расправили крылья и живут самостоятельно! Поздравляем всех пап с Днем отца!" - говорится в конце поста NMPD.