Вс, 12.09.2021
Когда разгонится заболеваемость, рост вакцинации даже на космической скорости не окажет никакого влияния Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD

Депутаты Сейма хвалят "Спутник V" на российском ТВ? Рассказываем, как так вышло

Леонид Волков и "ненастоящий" Леонид Волков ФОТО: Rihards Kols/Facebook

Свет увидела запись разговора депутатов комиссии Сейма по иностранным делам с самозванцем, выдававшим себя за Леонида Волкова - соратника российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщила вечером сегодня, 12 сентября, программа LTV de facto, российские телеканалы поспешили использовать запись с целью обвинить Латвию в поддержке "иностранных агентов" и показать, насколько хорошо латвийцы относятся к вакцине "Спутник V".

Так называемые интернет-шутники "Вован" и "Лексус", деятельность которых, по мнению латвийской спецслужбы, соответствует политическим интересам Кремля, в августе опубликовали в Интернете запись разговора с депутатами Сейма.

Уже сообщалось, что весной этого года они выдали себя за союзника Навального Волкова и в режиме видеоконференции встретились с парламентариями ряда стран, в том числе с комитетом по иностранным делам Сейма.

Отрывок из опубликованной записи показывает, что на дистанционной встрече обсуждались санкции против России, способность кремлевской оппозиции объединить усилия, расследования команды Навального и вакцины против Covid-19.

Разговор в целом можно охарактеризовать как спокойный, без скачков и провокаций. Тем не менее, он привлек внимание российских федеральных телеканалов RT и Россия 24. Последняя из каналов из 16-минутной беседы сделал драматический новостной сюжет с двумя основными сообщениями: Латвия готова поддержать команду Навального, которую Кремль считает иностранными агентами и экстремистами, и что в Латвии вакцину "Спутник V" считают спасением от Covid-19.

"Думаю, что "Спутник" - очень хороший инструмент для Путина. И в какой-то степени он своей цели достиг. Недавние опросы показали, что более 40% латвийского общества хотят вакцинироваться именно "Спутником"", - цитирует российский телеканал слова главы Комиссии по иностранным делам Рихарда Колса (НО).

Так Колс ответил на вопрос лже-Волкова, что в Латвии думают о "Спутник V". Председатель комитета по иностранным делам также сказал, что Россия использует вакцину в пропагандистских целях, и призвал команду Навального выяснить, кто напрямую финансирует разработку вакцины.

Сказанное Колсом "Россия 24" подала как попытку латвийских политиков заказать у Навального и Волкова расследование.

"Лично для меня это, конечно, урок",

- рассказывает Колс. Он говорит, что в ходе разговора ничто указывало на то, что Волков - ненастоящий. "Может быть, один нюанс мог дать подсказку - когда речь зашла о том, готова ли Латвия поддержать их финансово", - вспоминает госслужащий.

Не смотря на то, что в опубликованном разговоре с "Вованом" и "Лексусом" не видно, как выглядел фальшивый Волков, поскольку во время разговора его камера не была включена, и Колс и другие депутаты комиссии заявили de facto, что говоривший включил видео-камеру. Депутаты заявили, что его было не отличить от настоящего Волкова.

Сейм не записывал разговор, поэтому неясно, маскировались ли самозванцы под Волкова с помощью одежды или использовали более современные технологии.

Следует отметить, что в некоторых беседах с парламентариями других стран, опубликованных в Интернете, видно, что пранкерам не пришлось прибегать к тонким методам - ​один из них, Алексей Столяров по кличке "Лексус" просто приклеил темную бороду и загримировался, чтобы хоть немного напомнить Волкова.


НАВЕРХ
Back