Депутаты Сейма хвалят "Спутник V" на российском ТВ? Рассказываем, как так вышло

Так называемые интернет-шутники "Вован" и "Лексус", деятельность которых, по мнению латвийской спецслужбы, соответствует политическим интересам Кремля, в августе опубликовали в Интернете запись разговора с депутатами Сейма.

Уже сообщалось, что весной этого года они выдали себя за союзника Навального Волкова и в режиме видеоконференции встретились с парламентариями ряда стран, в том числе с комитетом по иностранным делам Сейма.

Отрывок из опубликованной записи показывает, что на дистанционной встрече обсуждались санкции против России, способность кремлевской оппозиции объединить усилия, расследования команды Навального и вакцины против Covid-19.

Разговор в целом можно охарактеризовать как спокойный, без скачков и провокаций. Тем не менее, он привлек внимание российских федеральных телеканалов RT и Россия 24. Последняя из каналов из 16-минутной беседы сделал драматический новостной сюжет с двумя основными сообщениями: Латвия готова поддержать команду Навального, которую Кремль считает иностранными агентами и экстремистами, и что в Латвии вакцину "Спутник V" считают спасением от Covid-19.

"Думаю, что "Спутник" - очень хороший инструмент для Путина. И в какой-то степени он своей цели достиг. Недавние опросы показали, что более 40% латвийского общества хотят вакцинироваться именно "Спутником"", - цитирует российский телеканал слова главы Комиссии по иностранным делам Рихарда Колса (НО).

Так Колс ответил на вопрос лже-Волкова, что в Латвии думают о "Спутник V". Председатель комитета по иностранным делам также сказал, что Россия использует вакцину в пропагандистских целях, и призвал команду Навального выяснить, кто напрямую финансирует разработку вакцины.

Сказанное Колсом "Россия 24" подала как попытку латвийских политиков заказать у Навального и Волкова расследование.

"Лично для меня это, конечно, урок",

- рассказывает Колс. Он говорит, что в ходе разговора ничто указывало на то, что Волков - ненастоящий. "Может быть, один нюанс мог дать подсказку - когда речь зашла о том, готова ли Латвия поддержать их финансово", - вспоминает госслужащий.

Не смотря на то, что в опубликованном разговоре с "Вованом" и "Лексусом" не видно, как выглядел фальшивый Волков, поскольку во время разговора его камера не была включена, и Колс и другие депутаты комиссии заявили de facto, что говоривший включил видео-камеру. Депутаты заявили, что его было не отличить от настоящего Волкова.

Сейм не записывал разговор, поэтому неясно, маскировались ли самозванцы под Волкова с помощью одежды или использовали более современные технологии.