Передача: Государство тратит миллионы евро на услуги, которыми пользуются несколько процентов населения

Вместо этого инструмент, позволяющий властям напрямую общаться с жителями, начал действовать совсем недавно, и им пользуется немногим более одного процента всех латвийцев, сообщает программа Nekā personīga.

В специальной рекламе датские власти просто рассказали датчанам, как вести себя во время пандемии Covid-19, а также объяснили необходимость вакцинации, не скрывая новостей о возможных побочных эффектах. Это произошло в системе e-Box, что сравнимо с виртуальным адресом декларации, связанным с личными данными населения. Там можно получить сообщения из банков, страховых компаний, государственных и муниципальных учреждений.

Системой пользуются практически все датчане, сэкономившие только в прошлом году 10 000 тонн бумаги.

2006 год. Последние месяцы правления Айгара Калвитиса перед выборами в 9-й Сейм. В качестве министра транспорта - Айнарс Шлесерс. Министр по электронным делам - Янис Рейрс. В это время Латвия пытается ввести электронную подпись. Это делает Latvijas pasts.

Министерства транспорта и внутренних дел не согласны с тем, что виртуальная подпись может быть включена в ID-карты, как в Эстонии. В Латвии таких документов нет, поэтому выпускаются специальные карты э-подписи. Их использование стоит 24 лата в месяц для физических лиц и 47 латов в месяц для предприятий. Каждое использование подписи - 35 сантимов. Также нужно купить специальный картридер. Карту необходимо заказать в Latvijas pasts и ждать несколько недель.

В то время глава Latvijas pasts доверяет управление проектом внедрения электронной подписи Эрику Эглитису, который перешел из сферы IT в государственную администрацию. Он считает, что именно близость выборов и желание политиков отказаться от новинки стали причиной спешки. Было обещано немедленно ввести э-адрес и найти для этого дополнительные деньги. Однако именно отсутствие денег и неспособность госорганов сотрудничать явились причинами, по которым пользователи подписи были вынуждены платить за нее деньги.

Из-за неудобного и дорогостоящего использования карт количество пользователей не превышает нескольких десятков тысяч, большинство из которых являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений. Latvijas pasts пережила финансовый кризис. Министр транспорта Шлесерс считает, что проект следует передать Латвийскому государственному телерадиовещательному центру (LVRTC).

В 2012 году электронную подпись, находящуюся в введении LVRTC, подключают к ID-карте. В Эстонии систему электронной подписи с другими решениями внедрила компания, созданная телекоммуникационным предприятием TELIA вместе с двумя банками. Эта же компания разработала SMART ID, который, как и мобильная электронная подпись в Латвии, позволяет пользоваться в виртуальной среде не только банковскими услугами.

Только в 2018 году в Латвии будет введен годами обещанный э-адрес. Проект стоил 7 миллионов евро. И его запуск также проходит очень вяло. Весной этого года Госконтроль пришел к выводу, что на э-адрес подали заявки 21 000 пользователей - это 1% от количества пользователей, которых изначально планировалось привлечь. За год в систему было отправлено полтора миллиона сообщений. Большинство документов перемещаются между различными госучреждениями, хотя идея проекта заключалась в том, чтобы использовать его для общения с частными лицами. Аудиторы предупреждают: если количество пользователей э-адреса не будет быстро расти, деньги, потраченные на его создание, окажутся выброшенными впустую.

Подробнее - в сюжете Nekā personīga.