Пациентка с сильнейшей депрессией оказалась в безнадежной ситуации. На лечение нужно 6000 евро

Ирена стыдится своей болезни. У нее - тяжелая депрессия. Регулярно приходится лечиться в больнице. Поэтому на сайте ziedot.lv просьба о помощи была опубликована без имени, упомянуто лишь, что женщина из Латгалии. Из необходимой суммы - 6000 евро - не собрали и половины. Однако Ирена подтверждает, что новые лекарства ей помогают.

"В больнице мне давали разные антидепрессанты, но мне ничего не помогало. У меня нет никакого настроения, и я не вижу смысла жить.

Ничего не хочется делать. Только лежать. Не хочется жить. Но с этими лекарствами становится лучше. Я уже поднялась. Больше не кажется все в черном цвете", - рассказала женщина.

Психиатр Марис Таубе показал назальный медикамент, который помог Ирене покинуть больницу и вернуться домой. По одному пшику в каждую ноздрю только под наблюдением врача. Доза для одной ноздри - 250 евро. У Ирены таких денег нет. Но никакие другие лекарства не помогают.

Руководитель амбулаторного центра Veldre Таубе указывает: "С этой пациенткой мы в десять раз превысили все рекомендации, мы пробовали различные методы и комбинации - психотерапию, лечение в больнице, - но мы вынуждены выписать ее, потому что улучшений нет. Ситуация безнадежна".

Врач обратился в NVD, попросив в порядке исключения компенсировать лекарства. Последовал отказ.

"Технически и юридически я это понимал, но все равно шел этим путем, надеясь, что появится нестандартное решение, однако получил ответ, который получил, что доступны другие медикаменты", - рассказал врач.

Узнав об этом случае и о том, что другие лекарства не помогают, а этот медикамент нового поколения действительно привел к прогрессу, Министерство здравоохранения пообещало встретиться с производителем, чтобы обсудить цену и принять решение о включении данного препарата в список компенсируемых медикаментов.

Директор департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере пояснила: "Нам нужно действовать, встретиться с производителем, нужно понять, покроет ли польза расходы, которые появятся у государства".