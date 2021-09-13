В следовавших из Беларуси поездах нашли более 170 000 контрабандных сигарет

Сигареты были спрятаны в вагонах с грузом досок и щепы.

В пятницу, 10 сентября, основываясь на результатах анализов таможенных рисков, в Даугавпилсе был проведен контроль въехавшего из Беларуси состава поезда. В ходе проверки должностные лица обнаружили, что в двух вагонах с грузом древесины спрятаны контрабандные сигареты. Среди упаковок с досками были обнаружены 50 упаковок с сигаретами. В результате контроля были изъяты 80 000 сигарет или 4000 пачек сигарет NZ белорусскими акцизными марками.

Галерея: Изъятые контрабандные сигареты

В тот же день на таможенном контрольном пункте Индра пограничники в вагоне въехавшего из Беларуси поезда обнаружили спрятанные сигареты в грузе щепы. В ходе контроля были констатированы незадекларированные сигареты "Премьер", NZ и Queen с белорусскими акцизными марками. Всего было найдено 96 000 или 4800 пачек сигарет.