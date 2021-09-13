Johnson&Johnson возобновила поставки вакцин

В этом году Латвия заказала 840 000 вакцин Johnson&Johnson, но было получено всего 111 000 вакцин, что составляет 13% запланированного количества.

Как заявил в конце августа министр здравоохранения Даниэль Павлютс, летом в Латвии был дефицит вакцин Johnson&Johnson. Эта вакцина вводится только один раз, поэтому пользовалась большим спросом в Латвии.