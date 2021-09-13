В Рижской Восточной больнице отменена чрезвычайная ситуация

8 сентября заполненность мест в больнице составляла 75%, сегодня - 72,9%. В свою очередь заполненность мест для больных Covid-19 8 сентября составляла 59%, в настоящее время - 69%. Заполненность мест интенсивной терапии в отделении для больных "Covid-19" 8 сентября достигла 108%, а в настоящее время сократилась до 67%. Общая заполняемость мест в интенсивной терапии 8 сентября составляла 85%, сегодня - 69%.

В связи с этим принято решение отменить чрезвычайную ситуацию в больнице.

На прошлой неделе в RAKUS сложилась критическая ситуация из-за большой нагрузки в интенсивной терапии и нехватки персонала. В результате было отложено несколько сложных операций, а также закрыт один операционный зал, так как персонал пришлось направить в клинику интенсивной терапии.