Пн, 13.09.2021
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Томас Бирн, госминистр Ирландии по делам Европы

IТ-система лаборатории MFD рухнула: задерживаются результаты тестов на Covid-19 для школ

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Проблемы продолжают преследовать лабораторию MFD, которая не справляется с тестами слюны для школьников с начала сентября. Министр образования и науки Анита Муйжниеце рассказала передаче Šodienas jautājumā на LTV, что IТ-система лаборатории MFD рухнула на выходных.

LTV, в свою очередь, получила сегодня сообщение от родителей школьников, которые утверждают, что их дети прошли тестирование в прошлый четверг, но их школа еще не получила результаты тестов слюны в этот понедельник. На вопрос, насколько распространена эта ситуация, Анита Муйжниеце ответила, что она снова связана с той же лабораторией MFD и, насколько ей известно, у них сломалась IТ-система на выходных, что делает невозможным доставку результатов теста.

Министр не смогла точно сказать, сколько учеников затронула эта проблема, но это, безусловно, затронет многие школы. 

Завтра Минздрав представит информативный отчет по анализу алгоритмов тестирования в Кабинете Министров. Также были разговоры о сокращении объемов, в том числе для лаборатории MFD, и это тема завтрашнего заседания правительства.

Уже сообщалось, что анализы слюны у школьников начали брать в конце августа, и уже тогда MFD Veselības grupa не смогла обеспечить несколько школ. Изначально планировалось тестировать 200 000 школьников в неделю.


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