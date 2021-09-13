IТ-система лаборатории MFD рухнула: задерживаются результаты тестов на Covid-19 для школ

LTV, в свою очередь, получила сегодня сообщение от родителей школьников, которые утверждают, что их дети прошли тестирование в прошлый четверг, но их школа еще не получила результаты тестов слюны в этот понедельник. На вопрос, насколько распространена эта ситуация, Анита Муйжниеце ответила, что она снова связана с той же лабораторией MFD и, насколько ей известно, у них сломалась IТ-система на выходных, что делает невозможным доставку результатов теста.