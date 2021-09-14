Возможности учиться и для тех, кто работает. Что нужно знать и где искать?

Теперь благодаря новому проекту "Инициатива навыков будущего", который NVA реализует вместе с Минблагом и Минэкономики, такая возможность появилась также у людей, которые ищут работу или работают, если им необходимо усовершенствовать профессиональные навыки.
Открытые онлайн-курсы на таких платформах, как Coursera, EdX, Futurelearn, MiriadaX сегодня являются популярным направлением онлайн-обучения, которое обеспечивает возможность получить неформальное образование в признанных университетах и учебных организациях по всему миру.
Планируется, что в проекте примут участие до полутора тысяч уже работающих латвийцев и тех, кто ищет работу. Эта программа позволит получить или улучшить цифровые навыки, знания и профессиональные навыки в таких сферах, как бизнес, компьютерные науки, информационные технологии, иностранные языки и др.