Вт, 14.09.2021
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De facto

Возможности учиться и для тех, кто работает. Что нужно знать и где искать?

ФОТО: Pexels

Уже какое-то время Государственное агентство занятости (NVA) предлагает безработным возможности получить новые знания или усовершенствовать имеющиеся, учась на международных открытых онлайн-курсах, пишет Diena.

Теперь благодаря новому проекту "Инициатива навыков будущего", который NVA реализует вместе с Минблагом и Минэкономики, такая возможность появилась также у людей, которые ищут работу или работают, если им необходимо усовершенствовать профессиональные навыки.

Открытые онлайн-курсы на таких платформах, как Coursera, EdX, Futurelearn, MiriadaX сегодня являются популярным направлением онлайн-обучения, которое обеспечивает возможность получить неформальное образование в признанных университетах и учебных организациях по всему миру.

Планируется, что в проекте примут участие до полутора тысяч уже работающих латвийцев и тех, кто ищет работу. Эта программа позволит получить или улучшить цифровые навыки, знания и профессиональные навыки в таких сферах, как бизнес, компьютерные науки, информационные технологии, иностранные языки и др.


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