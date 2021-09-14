С 1 октября на 15 маршрутах введут бесплатный общественный транспорт
С 1 октября бесплатный общественный транспорт будет введен на 15 региональных маршрутах, сообщили агентству ЛЕТА в Автотранспортной дирекции (ATD).
С 1 октября бесплатный общественный транспорт будет введен на 15 региональных маршрутах, сообщили агентству ЛЕТА в Автотранспортной дирекции (ATD).
Бесплатный общественный транспорт будет введен на 15 маршрутах в Алуксненском, Руиенском, Смилтенском, Стренчском, Валкском, Циблском, Лудзенском, Дагдском, Балвском, Ругайском, Вилякском, Екабпилсском, Яунелгавском, Эргльском и Салдусском краях. Бесплатный транспорт будет обеспечен по всем или по отдельным рейсам на маршруте.
Бесплатный общественный транспорт будет полностью или частично введен на маршрутах номер 6746 Салдус - Яунауце, номер 5265 Лудза - Цибла - Криванда - Цибла - Лудза, номер 5634 Лудза - Фелицианова - Зилупе - Шкяуне, номер 6579 Лудза - Сейли - Рундени - Лаудери - Лудза, номер 6552 Лудза - Зилупе - Конецполе - Лудза, номер 6711 Алуксне - Делинькалнс - Корнети - Алуксне, номер 5048 Балви - Упетниеки - Балви, номер 6444 Виляка - Вецуми - Лавошниеки - Межгале, номер 5497 Екабпилс - Сунаксте, номер 6517 Эргли - Лиепкалне - Сауснея, номер 3034 автовокзал - станция Лугажи - автовокзал, номер 6597 Смилтене - Стренчи - Смилтене, номер 6686 Смилтене - Триката - Стренчи - Смилтене и номер 6608 Руиена - Ипикская школа - Руиена.
Более подробную информацию о том, какие рейсы по каждому маршруту будут бесплатными, можно найти на сайте atd.lv.
В ATD пояснили, что существует ряд критериев для введения бесплатного общественного транспорта, в том числе численность населения менее четырех жителей на квадратный километр, не менее 85% государственных субсидий на маршрут или рейс, не более шести рейсов в день, выручка, не превышающая 15% от проданных билетов, включая пассажиров, проезд которых частично или полностью оплачивается государством.
Порядок получения услуги останется прежним, то есть автобус будет курсировать в соответствии с расписанием, которое можно посмотреть на остановках и на сайте ATD, а также на сайтах перевозчиков. При посадке в автобус пассажирам будет выдаваться билет с нулевой стоимостью, чтобы вести учет спроса на каждый рейс.
Планируется, что маршруты, на которых будут предоставляться бесплатные пассажирские перевозки, будут пересматриваться не реже одного раза в год.