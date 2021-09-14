Путин уходит на самоизоляцию - в его окружении зафиксированы случаи коронавируса

Самоизоляцию Путин будет соблюдать в течение "определенного времени". Из-за самоизоляции президент РФ будет участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ, запланированных на 15-17 сентября, по видеосвязи.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе со СМИ не стал конкретизировать, кто именно в окружении главы государства заразился коронавирусом, но поделился, что случаев заболевания было несколько. Результаты тестов Путина, как рассказал Песков, отрицательные.

Большинство людей, с которыми встречается Владимир Путин, перед этим обязаны провести несколько дней на карантине - так, к примеру, карантин отбывали российские медалисты Олимпиады и Паралимпиады, хотя для некоторых из них это негативно сказалось на тренировках. При этом Башар Асад и Александр Лукашенко, с которыми Путин встречался недавно, карантин не соблюдали.