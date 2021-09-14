Государство будет оплачивать вакцинацию от гриппа более широкому кругу людей

В правила Кабмина о вакцинации включен новый раздел "Оплачиваемая государством вакцинация от сезонного гриппа", в котором перечислены все группы лиц, которые могут получить оплачиваемую государством вакцину от гриппа, помимо беременных женщин и детей в возрасте до двух лет, которым государство уже сейчас компенсирует прививку.

Полностью финансируемая государством вакцина от гриппа будет по-прежнему предоставляться медицинским работникам, клиентам и работникам центров социального ухода, а нынешний механизм возмещения 50% затрат на вакцинацию против гриппа будет заменен 100% финансируемой государством вакцинацией от гриппа для пожилых людей старше 65 лет и с хроническими болезнями.

Медицинские учреждения, имеющие договор с Национальной службой здравоохранения о вакцинации от гриппа, будут проводить вакцинацию от сезонного гриппа за счет государственного бюджета в течение сезона гриппа с 15 сентября 2021 года по 1 мая 2022 года.

Оплачиваемые государством прививки получат дети в возрасте от 24 месяцев до 18 лет с хроническими заболеваниями легких, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями независимо от их причины, хроническими заболеваниями обмена веществ, хроническими заболеваниями почек, а также дети с иммунодефицитом.

Оплачиваемая государством вакцинация от гриппа будет проводиться детям в возрасте от двух лет, получающим иммуносупрессивную терапию, а также детям, которые длительное время проходят курс лечения ацетилсалициловой кислотой.