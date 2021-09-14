Журналисты нашли любовницу Лаврова с недвижимостью на миллионы евро

Главу МИД России Сергея Лаврова уже многие годы связывают тесные отношения со Светланой Поляковой - женщиной, бизнес-партнеры и родственники которой получили высокие должности в министерстве и семье которой принадлежат активы на более миллиарда рублей (11,6 млн евро), сообщает проект исследовательской журналистики "Важные истории".
Лаврову 71 год. Его карьера началась в 1971 году в посольстве СССР в Шри-Ланке, и с того времени он не покидал дипломатическую службу. С 1994 по 2004 год Лавров руководил постоянным представительством России в ООН, после чего стал министром иностранных дел РФ. На этой должности он находится уже 17 лет.
Опубликованная на сайте МИД РФ информация свидетельствует, что Лавров женат. В ежегодной декларации о доходах он указывает и доходы жены. За последние пять лет официальные доходы его супруги составляют примерно от восьми до десяти миллионов рублей (от 93 000 до 116 000 евро), однако в прошлом году издание Insider сообщило, что Лаврову принадлежит недвижимость на 600 миллионов рублей (6,9 миллиона евро).
Однако это мелочь по сравнению с собственностью, принадлежащей "сотруднице МИД РФ" Светлане Поляковой, как она описывается в официальных источниках.
"Важные истории" узнали о Поляковой от информированного источника в министерстве, который утверждал, что Полякову с Лавровым связывают очень тесные отношения и что она имеет большое влияние в министерстве. Несколько приближенных к Поляковой людей были назначены на важные должности. Например, заместителем руководителя министерства по административным делам стал Роман Садулин, который вместе с Поляковой руководил находящимся в помещениях Дипломатической академии МИД РФ рестораном "Консул". В свою очередь вдове умершего брата Поляковой Екатерине Ведяевой была доверена должность в структуре министерства, занимающейся обслуживанием дипломатов в Москве и сдающей в аренду недвижимость министерства. Ведяева в свое время руководила рестораном в центре Москвы, который арендовал помещения в принадлежащем министерству здании и в 2018 году после расторжения договора остался в долгу на 4,5 миллиона рублей (52 000 евро). Долг не погашен до сих пор.
Журналистам "Важных историй" удалось выяснить номер телефона Поляковой.
При проверке его через особое приложение открылось нечто удивительное - несколько человек сохранили этот номер под именем "Светлана Лаврова".
Журналисты выяснили, что Полякова минимум три раза путешествовала вместе с Лавровым - один раз в Сочи и дважды в Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует информация, доступная в базах данных авиации.
Несмотря на то, что зарплата Поляковой в ресторане "Консул" не была большой, она стала владелицей недвижимости стоимостью один миллиард рублей (11,6 миллиона евро). Это квартира площадью почти 260 кв. м в самом центре Москвы, на так называемой "Золотой миле", где находятся самые дорогие квартиры не только в России, но и во всем мире.
Кроме того, это не единственная недвижимость Поляковой. Ей принадлежит квартира стоимостью около 50 миллионов рублей (580 000 евро) в Сочи и дом в Подмосковье стоимостью около 57 миллионов рублей (662 000 евро). Поляковой и ее матери-пенсионерки принадлежат и несколько автомобилей класса люкс.
Дочь Поляковой Полина учится в престижном бизнес-колледже в Лондоне и является владелицей нескольких предприятий. В роскошном районе Кенсингтона, где зарегистрировано одной из предприятий Полины, она заключила договор об аренде на 999 лет - в Великобритании чрезвычайно долгие договоры об аренде означают, что квартира "арендатору" фактически принадлежит. В 2016 году дочь за квартиру заплатила 4,4 миллиона фунтов (5,2 миллиона евро). На тот момент ей был 21 год.
МИД РФ и Светлана Полякова на вопросы журналистов не отвечают.