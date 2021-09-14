Журналисты нашли любовницу Лаврова с недвижимостью на миллионы евро

Лаврову 71 год. Его карьера началась в 1971 году в посольстве СССР в Шри-Ланке, и с того времени он не покидал дипломатическую службу. С 1994 по 2004 год Лавров руководил постоянным представительством России в ООН, после чего стал министром иностранных дел РФ. На этой должности он находится уже 17 лет.

Опубликованная на сайте МИД РФ информация свидетельствует, что Лавров женат. В ежегодной декларации о доходах он указывает и доходы жены. За последние пять лет официальные доходы его супруги составляют примерно от восьми до десяти миллионов рублей (от 93 000 до 116 000 евро), однако в прошлом году издание Insider сообщило, что Лаврову принадлежит недвижимость на 600 миллионов рублей (6,9 миллиона евро).

Однако это мелочь по сравнению с собственностью, принадлежащей "сотруднице МИД РФ" Светлане Поляковой, как она описывается в официальных источниках.

"Важные истории" узнали о Поляковой от информированного источника в министерстве, который утверждал, что Полякову с Лавровым связывают очень тесные отношения и что она имеет большое влияние в министерстве. Несколько приближенных к Поляковой людей были назначены на важные должности. Например, заместителем руководителя министерства по административным делам стал Роман Садулин, который вместе с Поляковой руководил находящимся в помещениях Дипломатической академии МИД РФ рестораном "Консул". В свою очередь вдове умершего брата Поляковой Екатерине Ведяевой была доверена должность в структуре министерства, занимающейся обслуживанием дипломатов в Москве и сдающей в аренду недвижимость министерства. Ведяева в свое время руководила рестораном в центре Москвы, который арендовал помещения в принадлежащем министерству здании и в 2018 году после расторжения договора остался в долгу на 4,5 миллиона рублей (52 000 евро). Долг не погашен до сих пор.

ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Scanpix

Журналистам "Важных историй" удалось выяснить номер телефона Поляковой.

При проверке его через особое приложение открылось нечто удивительное - несколько человек сохранили этот номер под именем "Светлана Лаврова".

Журналисты выяснили, что Полякова минимум три раза путешествовала вместе с Лавровым - один раз в Сочи и дважды в Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует информация, доступная в базах данных авиации.

Несмотря на то, что зарплата Поляковой в ресторане "Консул" не была большой, она стала владелицей недвижимости стоимостью один миллиард рублей (11,6 миллиона евро). Это квартира площадью почти 260 кв. м в самом центре Москвы, на так называемой "Золотой миле", где находятся самые дорогие квартиры не только в России, но и во всем мире.

Кроме того, это не единственная недвижимость Поляковой. Ей принадлежит квартира стоимостью около 50 миллионов рублей (580 000 евро) в Сочи и дом в Подмосковье стоимостью около 57 миллионов рублей (662 000 евро). Поляковой и ее матери-пенсионерки принадлежат и несколько автомобилей класса люкс.

Дочь Поляковой Полина учится в престижном бизнес-колледже в Лондоне и является владелицей нескольких предприятий. В роскошном районе Кенсингтона, где зарегистрировано одной из предприятий Полины, она заключила договор об аренде на 999 лет - в Великобритании чрезвычайно долгие договоры об аренде означают, что квартира "арендатору" фактически принадлежит. В 2016 году дочь за квартиру заплатила 4,4 миллиона фунтов (5,2 миллиона евро). На тот момент ей был 21 год.