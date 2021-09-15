В поезда без масок! С сегодняшнего дня Pasažieru vilciens запускает специальные вагоны: что нужно знать?

Планируется, что специальные вагоны будут предоставляться ежедневно в поезде номер 704 Рига (16:31) - Краслава (19:48) и в поезде номер 703 Краслава (5:48) - Рига (9:00), а также в выходные дни в поезде номер 702 Рига (11:31) - Резекне II (14:15) и в поезде номер 701 Резекне II (15:17) - Рига (18:00).

В специальных вагонах этих рейсов пассажиры и кондукторы смогут не использовать маски, а также не должно соблюдаться установленное количество пассажиров, которое в других вагонах составляет 85% вместимости.

Изменения вступят в силу 15 сентября. "Мы будем организовывать эти поездки в пилотном режиме до конца сентября, когда оценим их полезность и примем решение об их дальнейшей организации", - пояснил представитель Pasažieru vilciens.

В то же время, по словам Крутова, пассажирам спецвагонов маски потребуются для посещения туалета в соседнем вагоне.

Также пассажиры, которые хотят использовать для своих путешествий специальные вагоны, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность - паспорт или ID-карту.

Отвечая на вопрос о практической стороне контроля пассажиров, Крутов сообщил, что на предприятии этим вопросом занимаются специальные рабочие группы, но уже сейчас большинство кондукторов имеют приложение для считывания сертификатов Covid-19 Verify.