Ср, 15.09.2021
Кризис уже начался, если можно так сказать. Ограничений на бумаге нет, а на практике они уже есть. Роналд Миллерс, владелец региональных кафе
Роналд Миллерс, владелец региональных кафе

Въезд в Юрмалу может стать платным на весь год

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

Со следующей осени платный въезд в Юрмалу будет действовать целый год. Такое решение приняло большинство депутатов транспортного комитета самоуправления Юрмалы, но окончательное решение еще предстоит принять на пленарном заседании, сообщает Rus.lsm.lv.

Продление периода платного въезда увеличит доходы бюджета Юрмалы. При продлении этого режима на весь год, дополнительно будут собраны 775 тыс. евро.

Таким образом, сумма, собранная за год за въезд в Юрмалу, превысит 2 млн евро.

Представитель самоуправления Зане Лейте пояснила, что такое решение связано с тем, чтобы снизить поток транзита через город.

"Мы видим, что в последние годы интенсивность движения повышается и летом, и в другие сезоны. Последний анализ показывает, что транзитный поток растет в несезон, а это - способ, которым город намерен данную проблему решить. Плата за въезд на один день не изменится и составит 2 евро на протяжении всего года. Долгосрочный пропуск можно приобрести за 180 евро, на полгода – за 107 евро, как и прежде. Но еще будет возможность приобрести пропуск на 270 дней за 150 евро", - сказала Зане Лейте.

Оппозиционный депутат от партии "Тебе, Юрмале!" Улдис Кронблумс заявил, самоуправление должно стимулировать посещение Юрмалы и не в сезон, а потому он считает, что не стоит взимать плату с тех, кто целенаправленно едет в Юрмалу, а не проезжает ее транзитом. Вопрос о платном въезде на весь год еще будет решаться.


НАВЕРХ
Back