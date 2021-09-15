Въезд в Юрмалу может стать платным на весь год

Продление периода платного въезда увеличит доходы бюджета Юрмалы. При продлении этого режима на весь год, дополнительно будут собраны 775 тыс. евро.

Таким образом, сумма, собранная за год за въезд в Юрмалу, превысит 2 млн евро.

Представитель самоуправления Зане Лейте пояснила, что такое решение связано с тем, чтобы снизить поток транзита через город.

"Мы видим, что в последние годы интенсивность движения повышается и летом, и в другие сезоны. Последний анализ показывает, что транзитный поток растет в несезон, а это - способ, которым город намерен данную проблему решить. Плата за въезд на один день не изменится и составит 2 евро на протяжении всего года. Долгосрочный пропуск можно приобрести за 180 евро, на полгода – за 107 евро, как и прежде. Но еще будет возможность приобрести пропуск на 270 дней за 150 евро", - сказала Зане Лейте.