5 сезонных даров природы, которые помогут сохранить красивую улыбку и здоровье зубов

О том, какие продукты помогут сохранить красивую улыбку, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.

Употребляемые в повседневной жизни продукты существенно влияют на весь организм человека: если злоупотреблять пищей, в которой много сахара, жиров, искусственных красителей и усилителей вкуса, возрастает риск различных заболеваний, появляется лишний вес и ухудшается самочувствие. Наш рацион оказывает влияние на здоровье различных органов, состояние волос, ногтей, костей и зубов, поэтому питание должно быть сбалансированным и обеспечивать тело достаточным количеством необходимых ему веществ.

Если речь идет о здоровье зубов, то и тут имеет значение то, чем мы привыкли питаться. Продукты с высоким содержанием сахара создают благоприятную среду для бактерий и ухудшают состояние зубов, тогда как пища, содержащая нужные организму витамины и минеральные вещества, способна улучшить здоровье зубов, защитить от бактерий и уменьшить налет. Чтобы зубы были здоровыми, в меню нужно включать различные молочные и цельнозерновые продукты, а также как можно больше фруктов и овощей. Особенно ценны сезонные продукты, которые в эту пору содержат максимальное количество питательных веществ.

5 даров природы для красивой улыбки

Сельдерей

Ароматный сельдерей содержит витамин А, который улучшает здоровье слизистой ротовой полости, витамин С, который укрепляет десны, а также значительное количество клетчатки, которая эффективно очищает поверхность зубов от налета. При поедании сельдерея лучше не торопиться и жевать его медленно, тогда он полноценно очистит поверхность зубов и одновременно нежно помассирует десны, в то время как находящаяся в сельдерее клетчатка улучшит состав слюны, тем самым защитив полость рта от бактерий.

Морковь

Хрустящая морковка действует не хуже зубной щетки - она помогает освободиться от остатков пищи между зубов и массирует десны. Морковь богата витамином А, который очень важен для укрепления зубной эмали, а также биотином и витамином К, укрепляющими десны. Как и сельдерей, морковь является ценным источником клетчатки, и ее употребление позволяет уменьшить риск различных заболеваний полости рта.

Петрушка

Петрушка содержит витамины А, В, РР, а также другие витамины и минеральные вещества; она же улучшает кровообращение во всем организме, благодаря чему десны лучше снабжаются кровью, что уменьшает отек и риск оголения шейки зубов. Петрушка обладает антибактериальным действием, благодаря чему уменьшает налет и естественным образом отбеливает зубы, а том числе в труднодоступных местах. К тому же это отличный помощник в борьбе с плохим запахом изо рта: свежий запах этого растения и высокое содержание хлорофилла позволяют быстро избавиться от неприятного аромата.

Мёд

Мёд и другие продукты пчеловодства, а особенно свежий жидкий мёд, содержат много витаминов группы В и С, которые помогают предотвратить возникновение кариеса и кровоточивость десен, делают зубы крепче и уменьшают воспалительные процессы. Мёд обладает антибактериальным действием, а прополис помогает бороться с пародонтозом, воспалением десен и обеспечивает защиту зубов, так как не позволяет бактериям прикрепиться к зубной эмали. Воск можно использовать в качестве жевательной резинки - он помогает от стоматита. Необходимо, однако, помнить о том, что мёд содержит и большое количество сахара, поэтому не стоит им слишком увлекаться.

Клубника