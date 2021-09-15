"Ситуация довольно серьезная". Симптомы депрессии констатированы у 42,6% медиков, тревога - у 28,9%

В среду, 15 сентября были представлены результаты актуального исследования "Влияние кризиса Covid-19 на психическое здоровье медицинского персонала", которые показывают, что за время пандемии Covid-19 симптомы депрессии констатированы у 43,6% медиков, а симптомы тревожности у 28,9% медиков.
Исследование представила преподаватель Кафедры психосоматической медицины и психотерапии и докторант RSU Лаура Валаине, обозначив его цель, как определение психического здоровья медицинского персонала во время первой чрезвычайной ситуации Covid-19, его изменения в динамике и влияющие на него факторы. Проведенное исследование показывает, что психическое здоровье медицинского персонала больше всего пострадало во время второй чрезвычайной ситуации. Проведенное в марте этого года исследование показывает, что чаще всего симптомы депрессии были констатированы в практиках семейных врачей, что отметили 52,9% респондентов. У работающих в стационарах данные симптомы констатированы в 40% случаев, а у занятых в службе неотложной медицинской помощи (NMPD) в 38,8% случаев.
В свою очередь симптомы тревоги во время 4 части исследования констатированы у 28,9% медиков, чаще всего они встречались в практиках семейных врачей - 35,3%. Среди работающих в стационаре симптомы тревожности констатированы у 26,1% респондентов, а среди работающих в NMPD - у 27,5%.
"Данные показывают, что ситуация довольно серьезная. Самая плачевная ситуация была во время 4 части, которая была проведена в феврале 2021 года. Показатели депрессии были - 43%, а тревоги - 29%. Стоит отметить, что речь идет не о ранних признаках, а
о клинически важных симптомах, где, по сути, уже необходимо лечение,
- говорит Лаура Валаине. - Симптомы нарушения психического здоровья чаще появляются у молодых специалистов - у них меньше опыт и выше общее волнение, сопутствующее началу карьеры. Четко отражается и то, как на психическое здоровье влияет количество рабочих часов - те, кто работают больше и сверхурочно, чувствуют себя хуже, что ни для кого не стало сюрпризом".
В первой части исследования приняли участие как медики, работающие в крупных больницах, например в ГООО "Клиническая университетская больница им. Паула Страдыня", ООО "Рижская Восточная клиническая университетская больница", ГООО "Детская клиническая университетская больница", так и работающие в больницах регионов медики из Лиепаи, Даугавпилса, северного Курземе, Елгавы, Видземе, Екабпилса, Резекне, Кулдиги, Мадоны, Цесиса, Юрмалы, Балви и Гулбене, а также сотрудники NMPD и практик семейных врачей и представители "Института стоматологии RSU". Первый сбор данных был произведен с 28 апреля по 2 июня 2020 года, с дальнейшим повтором каждые три месяца. Всего были получены данные пяти частей исследования.
После презентации исследования профессор Гунта Анцане подробно рассказала о проделанной за 25 лет работе Кафедры психосоматики и психотерапии. Она отметила, что после обретения независимости в 1992 году была выделена отдельная специальность Психосоматическая медицина и психотерапия, которая через год по просьбе чиновников из Министерства здравоохранения, к сожалению, была сокращена до "Психотерапии". Однако стоит иметь в виду, что психосоматический подход к пациентам в больницах Латвии, и особенно в Клинической университетской больнице им. П. Страдыня, начал развиваться еще раньше.
Кафедра психосоматики и психотерапии также проводит обучение студентов различных направлений RSU, бакалавров, магистров, резидентов и врачей по учебным курсам "Психосоматическая медицина и психотерапия", "Основы психотерапии", "Психическое здоровье", "Психодинамические процессы в группе" и т. д. Главные темы, которые осваивают студенты: психическое здоровье, терапевтические отношения врача и пациента, теории личности, психосоматические теории, психосоматические нарушения и болезни, введение в вопросы психотерапии - введение в психоаналитическую/психодинамическую психотерапию, когнитивно-бихевиоральная терапия, введение в групповую, индивидуальную, семейную и детскую психотерапию, поддерживающая терапия, кризисные интервенции и т.д.
В свою очередь, в Клинике психосоматики проводится обучение врачей-резидентов психотерапии и психосоматической медицине, а также организуются циклы по психотерапии и психосоматической медицине для резидентов по специальностям гинекология и акушерство, семейный врач, неврология, анестезиология и реаниматология, педиатрия, стоматология, челюстно-лицевая хирургия и другим специальностям. Работа по обучению, проводимая кафедрой и клиникой, направлена на профессиональную интеграцию в европейские профессиональные структуры, работающие в области психосоматической медицины и психотерапии, а главный акцент делается на диагностику и лечение психосоматических нарушений и развитие психодинамической/психоаналитический психотерапии. Это становится возможным, благодаря регулярному привлечению к обучению студентов и резидентов приглашенных зарубежных профессоров, а также участию в международных конференциях и их организации.
"25-летний юбилей Кафедры и 10-летний юбилей Клиники хотим отметить с коллегами и друзьями из Латвии и из-за рубежа, предоставив небольшой обзор того, что мы уже успели сделать. Мы с нуля создали в Латвии востребованные и любимые студентами и практикующими врачами учебные программы по психосоматике и психотерапии, открыли клинику, которой оказывают большое доверие пациенты и коллеги, - спрос на услуги клиники виден по многомесячными очередям на посещение врачей. Мы также серьезно занялись исследованиями. Нам еще многое предстоит, и мы надеемся, что постоянное развитие кафедры и клиники будет продолжаться", - говорит доктор Гунта Анцане, добавляя, что в честь достижений кафедры и клиники уже в октябре планируется представить особую, посвященную Празднику книгу, а в следующем году и научную монографию, объем которой превысит тысячу страниц.