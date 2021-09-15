"Ситуация довольно серьезная". Симптомы депрессии констатированы у 42,6% медиков, тревога - у 28,9%

о клинически важных симптомах, где, по сути, уже необходимо лечение,

- говорит Лаура Валаине. - Симптомы нарушения психического здоровья чаще появляются у молодых специалистов - у них меньше опыт и выше общее волнение, сопутствующее началу карьеры. Четко отражается и то, как на психическое здоровье влияет количество рабочих часов - те, кто работают больше и сверхурочно, чувствуют себя хуже, что ни для кого не стало сюрпризом".

Изменения симптомов депрессии и тревоги у медицинского персонала в Латвии во время пандемии Covid-19 ФОТО: Пресс-фото

В первой части исследования приняли участие как медики, работающие в крупных больницах, например в ГООО "Клиническая университетская больница им. Паула Страдыня", ООО "Рижская Восточная клиническая университетская больница", ГООО "Детская клиническая университетская больница", так и работающие в больницах регионов медики из Лиепаи, Даугавпилса, северного Курземе, Елгавы, Видземе, Екабпилса, Резекне, Кулдиги, Мадоны, Цесиса, Юрмалы, Балви и Гулбене, а также сотрудники NMPD и практик семейных врачей и представители "Института стоматологии RSU". Первый сбор данных был произведен с 28 апреля по 2 июня 2020 года, с дальнейшим повтором каждые три месяца. Всего были получены данные пяти частей исследования.

После презентации исследования профессор Гунта Анцане подробно рассказала о проделанной за 25 лет работе Кафедры психосоматики и психотерапии. Она отметила, что после обретения независимости в 1992 году была выделена отдельная специальность Психосоматическая медицина и психотерапия, которая через год по просьбе чиновников из Министерства здравоохранения, к сожалению, была сокращена до "Психотерапии". Однако стоит иметь в виду, что психосоматический подход к пациентам в больницах Латвии, и особенно в Клинической университетской больнице им. П. Страдыня, начал развиваться еще раньше.

Кафедра психосоматики и психотерапии также проводит обучение студентов различных направлений RSU, бакалавров, магистров, резидентов и врачей по учебным курсам "Психосоматическая медицина и психотерапия", "Основы психотерапии", "Психическое здоровье", "Психодинамические процессы в группе" и т. д. Главные темы, которые осваивают студенты: психическое здоровье, терапевтические отношения врача и пациента, теории личности, психосоматические теории, психосоматические нарушения и болезни, введение в вопросы психотерапии - введение в психоаналитическую/психодинамическую психотерапию, когнитивно-бихевиоральная терапия, введение в групповую, индивидуальную, семейную и детскую психотерапию, поддерживающая терапия, кризисные интервенции и т.д.

В свою очередь, в Клинике психосоматики проводится обучение врачей-резидентов психотерапии и психосоматической медицине, а также организуются циклы по психотерапии и психосоматической медицине для резидентов по специальностям гинекология и акушерство, семейный врач, неврология, анестезиология и реаниматология, педиатрия, стоматология, челюстно-лицевая хирургия и другим специальностям. Работа по обучению, проводимая кафедрой и клиникой, направлена на профессиональную интеграцию в европейские профессиональные структуры, работающие в области психосоматической медицины и психотерапии, а главный акцент делается на диагностику и лечение психосоматических нарушений и развитие психодинамической/психоаналитический психотерапии. Это становится возможным, благодаря регулярному привлечению к обучению студентов и резидентов приглашенных зарубежных профессоров, а также участию в международных конференциях и их организации.