Центр "Муцениеки" незаконно покинули 85 соискателей убежища

Так, из 85 покинувших центр "Муцениеки" человек 45 были перехвачены в Литве и Польше, после чего доставлены обратно в Латвию.

После возвращения в Латвию их разметили в центрах по размещению задержанных иностранцев. Эти центры, в отличие от "Муцениеки", учреждения закрытого типа. Теперь же предстоит оценить, как поступать дальше с их изначально поданными просьбами о предоставлении убежища.

Действия мигрантов свидетельствуют о том, что пересекающих латвийско-белорусскую границу защита со стороны Латвии не интересует, заявил в среду начальник Госпрогранохраны Гутнис Пуятс.

Ранее уже прозвучало, что большая часть пересекающих границу - граждане Ирака. Если этим гражданам Ирака угрожало бы преследование со стороны иракских властей, то они уже были бы задержаны в аэропортах других стран, поэтому Пуятс выразил уверенность, что

большая часть проникших в Латвию иностранцев злоупотребляют процедурой предоставления убежища и считаются соискателями экономических благ.

Пуятс раскритиковал и прошедшие недавно протесты в центре "Муцениеки". Принимая во внимание, что государство установило в центре карантин в связи с Covid-19, очевидно, части обитателей центра это не позволило сбежать, поэтому иностранцы дрались между собой и побуждали детей забираться на забор вокруг территории центра и портить его. Эти действия ограничились хулиганством.

Напомним, с 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1166 лицами.

Как сообщалось, из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.