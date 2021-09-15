Ситуация "стабильно напряженная": во вторник предотвращено 15 попыток незаконного пересечения границы

По его словам, с 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1166 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 лицам по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Пуятс рассказал, что в среднем ежедневно пограничники возвращают на территорию Беларуси 25-30 человек.

В случае необходимости людям, находящимся вблизи границы, обеспечивается питание и оказывается неотложная медицинская помощь, но в последнее время не было ни одного случая, чтобы кого-то нужно было принять в Латвии из-за состояния здоровья.

Как сообщалось, из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.