Ср, 15.09.2021
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Автотранспортная дирекция

Ситуация "стабильно напряженная": во вторник предотвращено 15 попыток незаконного пересечения границы

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки предотвращено 15 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, ситуация на границе остается "стабильно напряженной", сообщил на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.

По его словам, с 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1166 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 лицам по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Пуятс рассказал, что в среднем ежедневно пограничники возвращают на территорию Беларуси 25-30 человек.

В случае необходимости людям, находящимся вблизи границы, обеспечивается питание и оказывается неотложная медицинская помощь, но в последнее время не было ни одного случая, чтобы кого-то нужно было принять в Латвии из-за состояния здоровья.

Как сообщалось, из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

Представители правительственной коалиции заявляют, что усилия правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко по организации потока нелегальной миграции в Латвию, Литву и Польшу следует расценивать как проявления гибридной войны и гибридной угрозы.


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